Magdeburg. - Jugendliche aus Brasilien, Frankreich, Tschechien, Thailand, Japan, den USA, der Türkei oder Kolumbien stehen bereit für ihren Schüleraustausch in Deutschland. Sie sind neugierig, motiviert und bereit für den Schulalltag in Sachsen-Anhalt. Was ihnen noch fehlt, ist eine Gastfamilie. Die Nachfrage und das Interesse an der deutschen Kultur und am Alltag ist hoch, doch ohne passende Familien vor Ort können viele Plätze nicht vergeben werden.

Die regionale Gruppe der gemeinnützigen Austauschorganisation „AFS Interkulturelle Begegnungen“ sucht daher dringend Menschen in Magdeburg, Dessau-Roßlau, im Harz, im Landkreis Börde, im Salzlandkreis, Jerichower Land oder in Anhalt-Bitterfeld, die bereit sind, einem jungen Menschen für ein paar Wochen, ein halbes oder ganzes Schuljahr ein Zuhause zu geben. Die ersten der Jugendlichen kommen ab August nach Deutschland.

Wer kann in Magdeburg und Umgebung Austauschschüler aufnehmen?

Ob alleinlebend, mit Familie, als Paar, jung oder älter oder auch als Regenbogenfamilie: Gastfamilie kann im Prinzip jeder werden. Ein eigenes Zimmer für die Jugendlichen aus dem Ausland ist wünschenswert, aber gegebenenfalls ist auch eine Unterbringung mit den Gastgeschwistern denkbar. Entscheidend ist, dass die Jugendlichen im Alltag teilhaben dürfen – beim Frühstück, beim Abendessen, in der Familie. „Wer bereit ist, zuzuhören, zu erklären und einfach einen jungen Menschen auf Zeit aufzunehmen, ist bei uns genau richtig“, ist aus der Regionalgruppe zu erfahren.

Wer Interesse hat, eine Jugendliche oder einen Jugendlichen aufzunehmen, kann sich melden – per Textnachricht an die Nummer 017643373395 oder an die Adresse Gastfamilien-MD@gmx.de per E-Mail. Infos und Porträts einiger Gastschüler gibt es unter www.afs.de/gastfamilie im Web.

Die Jugendlichen zwischen 15 und 18 Jahren bringen eigene Krankenversicherung, Taschengeld und Grundkenntnisse in Deutsch oder Englisch mit. AFS organisiert Veranstaltungen, betreut die Jugendlichen und begleitet die Gastfamilien mit erfahrenen Ehrenamtlichen.