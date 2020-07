Die Fan-Organisationen setzen sich intensiv mit dem Fußball in der Corona-Krise auseinander und wollen das Profigeschäft verändern. Eine Frau aus Freiburg gehört dabei zu den wichtigsten Figuren: Helen Breit, seit Kindesbeinen Anhängerin aus Freiburg.

Freiburg (dpa) - Als Helen Breit mit fünf Jahren von ihrem Vater erstmals ins Stadion des SC Freiburg mitgenommen wurde, da schlief sie auf seinem Schoß ein. Heute zeigt sich die 33-Jährige hellwach, schlagfertig und themensicher, wenn es um die Belange von Fans geht.

Als Vorstandsmitglied und Sprecherin von "Unsere Kurve" sitzt die Erziehungswissenschaftlerin in Talkshows, gibt viele Interviews - und diskutiert auf Augenhöhe mit Spitzenfunktionären wie Christian Seifert und Fritz Keller. "Wenn es um Fußball geht, rede ich immer ganz schön viel", sagt die Freiburgerin im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur lächelnd.

"Das macht sie exzellent. Ich bin ganz begeistert, wenn sie in einer Runde ist, denn dann hat man die Garantie, dass es sachlich wird", sagt Fan-Forscher Harald Lange von der Universität Würzburg. "Helen Breit ist ein Musterbeispiel dafür, wie sich die Fankultur verändert hat." So seien zum Beispiel auch die Ultras mittlerweile offen für Frauen.

Als Vertreter der typischen Bundesliga-Anhänger erwarten viele immer noch eher polternde Männer mit Fanschal und Tattoo. Laut Lange sind heutzutage zwischen 25 und 30 Prozent der Stadionbesucher weiblich - und das schlägt sich allmählich auch auf verantwortliche Positionen durch. So kommt Sandra Schwedler beim FC St. Pauli, die derzeit einzige Aufsichtsratsvorsitzende im deutschen Profifußball, ursprünglich aus der Fan-Szene. Bei der Bundesarbeitsgemeinschaft der Fanprojekte (BAG) ist die Karlsruherin Sophia Gerschel Sprecherin.

Helen Breit stand schon mit zehn Jahren im Kinderblock auf der Nordtribüne beim SC. Mit 14 reiste sie mit Begleitung aus der Fan-Szene nach Zürich zum UEFA-Cup-Spiel der Freiburger gegen den FC St. Gallen - und fand das ganz großartig. Mit 17 begann sie, sich in der aktiven Szenen zu engagieren: Erst beim Fanclub UFF ("Unglaubliche Freiburger Fußball-Fetischisten"), dann bei der "Supporters Crew", die sie seit 2012 im bundesweiten Bündnis "Unsere Kurve" vertritt.

"Im Dreisamstadion bin ich circa 28 Jahre und fühle mich da sehr verbunden. Ich fahre auch zu allen Auswärtsspielen. Und aus Freiburg zu Auswärtsspielen zu fahren, das dauert immer ganz schön lange", sagt sie schmunzelnd.

Mit Fritz Keller, dem Präsidenten des Deutschen Fußball-Bundes (DFB), hat sie schon so manchen Strauß ausgefochten, als dieser noch Vereinsboss in Freiburg war. Während der Corona-Zwangspause saß Helen Breit in einer Ad-Hoc-Gruppe mit Vertretern des DFB und der Deutschen Fußball Liga (DFL). "Mit den Spitzen von DFL und DFB, wie Christian Seifert oder Friedrich Curtius, erlebe ich einen respektvollen Umgang", sagt sie. "Unsere Kurve" gilt in der Debatte um die Teilrückkehr von Stadionzuschauern als wichtige Stimme und auch in der bei DFL und DFB angesiedelten AG Fankulturen.

Die Fan-Organisationen haben eine Reform des Profifußballs gefordert. "Uns wurde gesagt, dass Fanvertretungen Teil der Task Force sein werden", erklärte Helen Breit. Das Gremium hatte DFL-Boss Seifert angekündigt. Zahlreiche Fanszenen hatten sich zum Bündnis "Unser Fußball" zusammengeschlossen, das nach eigenen Angaben von rund 400.000 Anhängern unterstützt wird. Sie fordern von DFL und DFB ein Handeln von Vereinen und Verbänden - noch vor dem Saisonstart.

"Es ist unabdingbar für mich im Fußball, seine Interessen auch aktiv zu vertreten. Es macht mir Spaß, Fanpolitik zu machen. Ich habe früh gemerkt, man kann da mitgestalten", sagt Helen Breit. Sie war einst Sozialarbeiterin in der Jugendhilfe, machte 2015 ihren Master in Erziehungswissenschaften und ist nun Stipendiatin auf dem Weg zur Promotion. Thema: "Schwer erreichbare junge Geflüchtete."

Die Fanarbeit und -kultur kennt Helen Breit durch und durch. Und offenbar kommen ihre Argumente als Sprecherin von "Unsere Kurve" in der Szene gut an. Einen Shitstorm in Sozialen Medien hat sie noch nicht geerntet. Auch keine frauenfeindlichen Mails bekommen, sagt sie. "Es ist bei uns gelebte Praxis, dass die Leute, die Kompetenzen haben, Zeit haben, Lust haben, dafür gewählt werden, sich äußern zu dürfen - egal welches Geschlecht sie haben. Wir sind durchgehend demokratisch organisiert." Gleichzeitig weiß sie natürlich auch: "Was die Leute reden und was sie einem sagen, das sind zwei verschiedene Dinge."

