Feuerwehrleute konnten ihr lang ersehntes Fahrzeug in Empfang nehmen

Feuerwehr in Salzwedel

Brietz/Chüttlitz. - Festtagsstimmung herrschte am Freitag in Chüttlitz. Begleitet vom Jubel der Feuerwehrleute und Bürger rollte das nagelneue TSF-W mit Vollausstattung an seinen künftigen Standort im Chüttlitzer Gerätehaus.