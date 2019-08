Lupita Nyong'o hat Spaß an Gruselfilmen. Foto: Yui Mok/PA Wire/Archiv Yui Mok

Eine Pädagogin unternimmt mit einer Gruppe von Kindern und einem Straßenmusiker einen Ausflug in einen Freizeitpark. Dort erwartet sie der Horror.

Berlin (dpa) - Man kennt Lupita Nyong'o auch durch ihren diesjährigen Auftritt im viel gepriesenen Horror-Werk "Wir" (Regie: Jordan Peele). Jetzt übernimmt die 1983 in Mexiko geborene Schauspielerin erneut einen Part in einem ungewöhnlichen Gruselfilm.

In "Little Monsters" gibt sie eine Kindergärtnerin, Miss Caroline. Ein Auge geworfen auf die so engagierte wie attraktive Pädagogin hat der wenig erfolgreiche Straßenmusiker Dave. Er meldet sich daher freiwillig als Begleitung beim Kindergarten-Ausflug seines kleinen Neffen. Ziel dieses Ausflugs ist ein Freizeitpark. Dort bekommt es Dave nicht nur mit einem Nebenbuhler zu tun; der Ausflug nimmt zudem eine unheimliche Wendung: Plötzlich tauchen Untote auf.

Little Monsters, Australien/Großbritannien/USA 2019, 94 Min., FSK ab 16, von Abe Forsythe, mit Lupita Nyong'o, Josh Gad, Alexander England

Little Monsters