Anna Loos will ans Theater ihrer Heimatstadt Brandenburg an der Havel - als Intendantin. Warum sich die Schauspielerin dafür beworben hat.

Berlin/Brandenburg an der Havel - Die Schauspielerin und Musikerin Anna Loos will Intendantin des Theaters in ihrer Heimstadt Brandenburg an der Havel werden. „Ich habe mich Ende des vergangenen Jahres offiziell als zukünftige Intendantin beworben“, sagte die 55-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. Loos wurde in der 75.000-Einwohner-Stadt an der Havel geboren.

Ihr Ziel: Sie will an dem kommunalen Theater ein festes Schauspielensemble aufbauen. Das Engagement ist auch persönlich motiviert: „Ohne dieses Haus wäre ich vermutlich keine Künstlerin geworden.“

In Brandenburg aufgewachsen - aus DDR geflohen

Loos wuchs in Brandenburg an der Havel auf, floh aber als 17-Jährige aus der DDR. Auch weil Familienmitglieder und Freunde dort leben, hat sie nach wie vor eine enge Bindung zu der Stadt. Die 55-Jährige, die unter anderem im ZDF die Ermittlerin „Helen Dorn“ spielt, lebt in Berlin und ist mit dem Schauspieler Jan Josef Liefers verheiratet.

Stadt sucht neue Theaterleitung

Sie wolle Verantwortung für die Zukunft des Theaters übernehmen und es wieder zu einem kulturellen Leuchtturm der Stadt machen, sagte Loos. Die Stadt sucht nach dem Rückzug des früheren Intendanten im Sommer 2025 eine neue Theaterleitung.

Wann die Besetzung entschieden wird und wie gut die Chancen für Loos sind, wollte die Stadt bislang nicht sagen. Dem Haus, das aus verschiedenen Töpfen rund zehn Millionen Euro im Jahr zur Verfügung hat, sind die Bamberger Symphoniker fest zugeordnet. Ein festes Schauspielensemble gibt es nicht.

„Lichter häufiger aus als an“

Auslöser für das Engagement von Loos war ein Konzert mit den Brandenburger Symphonikern im Sommer 2025. „Zum ersten Mal seit vielen Jahren war ich mehrere Tage im Theater, habe dort geprobt, mich umgeschaut und Gespräche geführt“, erzählte sie.

„Die Situation des Theaters hat sich kontinuierlich verschlechtert. Es werden zu wenige Tickets verkauft, es wird zu wenig Programm angeboten, das Theater verliert zunehmend sein Publikum, und die Lichter sind häufiger aus als an.“ Diese Entwicklung sei alarmierend und müsse dringend korrigiert werden. Loos will ein „Sprechtheater mit eigener Handschrift“ aufbauen. „Perspektivisch gehört dazu für mich auch ein festes Schauspielensemble.“

Loos hält Dreharbeiten und Theaterleitung für vereinbar

Loos ist auch überzeugt, dass sich eine Theaterleitung mit Dreharbeiten vereinbaren lässt. „Unsere familiäre Situation erlaubt das. Unsere Kinder sind so gut wie erwachsen, mein Mann, Jan Josef, unterstützt mich sehr bei diesem persönlichen Anliegen.“ Sie realisiere seit Jahren ausschließlich ausgewählte Projekte. „Dennoch muss ich genau prüfen, wie zeitintensiv diese Aufgabe tatsächlich ist, und würde meine Planung entsprechend ausrichten“, sagte sie. „Ein großer Vorteil ist dabei mein sehr gutes Netzwerk, mit dem ich in diese Position gehen würde.“