„Mein Album ist fertig“. Diese vier Worte dürften Fans von Bruno Mars begeistern: Der R&B-Sänger meldet sich nach längerer Zeit mit einer Ankündigung als Solokünstler zurück.

Bruno Mars beteiligte sich zuletzt an Singles mit anderen Künstlern wie Lady Gaga, sein letztes Soloalbum erschien allerdings vor zehn Jahren. (Archivbild)

Berlin - Zehn Jahre nach seinem letzten Soloalbum hat Sänger Bruno Mars eigenen Worten zufolge seine neue Platte fertiggestellt. Der mehrfache Grammy-Preisträger (40) verkündete knapp auf der Plattform X: „Mein Album ist fertig.“ Details zur Veröffentlichung, zum Titel oder der Tracklist waren zunächst nicht bekannt.

Seine letzte Soloplatte „24K Magic“ mit Songs wie „That's What I Like“, „Finesse“ und „Versace on the Floor“ erschien Ende 2016. Mars räumte bei den Grammy Awards 2018 damals sechs Auszeichnungen ab, darunter für das Album des Jahres.

Zuletzt hatte der amerikanische R&B-Sänger an mehreren Singles mitgewirkt. Mit Lady Gaga veröffentlichte er die Ballade „Die with a Smile“, mit der K-Pop-Sängerin Rosé den Hit „APT“. 2021 brachte er im Duo mit Anderson Paak als Silk Sonic die Platte „An Evening with Silk Sonic“ heraus.