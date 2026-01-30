Charlotte Casiraghi, Tochter von Caroline von Monaco, zeigt in ihrem neuen Buch, dass ihr Leben mehr ist als Glamour und Jet-Set. Sie will gängige Klischees über ihre Person durchbrechen.

Monaco - Charlotte Casiraghi (39), Tochter von Caroline von Monaco, steht oft bei Modeschauen der Haut-Couture im Rampenlicht. Jetzt hat die studierte Philosophin und Nichte von Fürst Albert II. von Monaco ihr erstes eigenes Buch veröffentlicht. Das mit knapp 400 Seiten gewichtige Werk „La Fêlure“ (auf Deutsch etwa „Der Riss“, Verlag Julliard) ist eine literarische und philosophische Erkundung der Zerbrechlichkeit des Daseins, in der die Monegassin auf die Werke etlicher Schriftsteller eingeht.

Charlotte Casiraghi, die im Alter von vier Jahren ihren Vater bei einem Rennboot-Unfall verlor, gibt in dem Buch aber auch Einblick in die Brüche zwischen der glitzernden Fassade ihres Jet-Set-Lebens und ihrer wahren Existenz. „Ich wurde oft auf ein Hochglanzbild reduziert, auf ein Leben voller Träume und Privilegien. Es lässt sich auf ein paar Klischees von Bällen oder Modenschauen reduzieren“, schreibt Casraghi im Vorwort ihres Buches.

Image verdeckt Persönlichkeit

„Aber alles, was für mich, meine Überzeugungen oder meine Persönlichkeit von Bedeutung sein kann, wird durch dieses Image, das mir anhaftet, fast nie offenbart.“ Von ihr werde verlangt, „eine bestimmte Anzahl von Stereotypen zu verkörpern, die mit meiner Geburt in eine Fürstenfamilie zusammenhängen“. Ihr Buch entspreche zweifellos „dem Bedürfnis, diese Oberfläche zu durchbrechen“.

Charlotte Casiraghi ist eines der drei gemeinsamen Kinder von Caroline von Monaco mit ihrem zweiten Ehemann, dem Italiener Stefano Casiraghi, dem sie 1983 das Jawort gab. Am 3. Oktober 1990 verunglückte er bei einem Rennbootunfall bei Monaco tödlich. Inzwischen ist Charlotte Casiraghi längst selbst Mutter zweier Jungen. Wie sie der Zeitung „Libération“ in einem Interview anlässlich der Buchveröffentlichung sagte, lebt sie seit Kurzem in Paris, mit einem neuen Partner.