Disput um Zitat von Solschenizyn

Berlin - dpa / Uwe Kreißig

Ein angebliches Zitat des russischen Literaturnobelpreisträgers Alexander Solschenizyn kursiert wieder als Sharepic in verschiedenen sozialen Netzwerken. „Wir wissen, sie lügen. Sie wissen, sie lügen. Sie wissen, dass wir wissen, sie lügen. Wir wissen, dass sie wissen, dass wir wissen, sie lügen. Und trotzdem lügen sie weiter“, soll der Autor geschrieben haben.

Das angebliche Zitat kursiert schon seit mehreren Jahren und wurde im Zusammenhang mit Kritik an den Corona-Maßnahmen oder mit dem Hashtag „#Nawalny“ verbreitet. Im Prozess zum Abschuss des Passagierflug MH17 über der Ostukraine wurde das Zitat von der Angehörigen eines Opfers verwendet.

Eine Suche in den Werken Solschenizyns liefert keine Ergebnisse. Stattdessen lässt sich das Zitat in einer ähnlichen Form in einem anderen russischen Buch finden. Die Autorin Elena Gorokhova erzählt in ihrem autobiografischen Roman „Goodbye Leningrad“ vom Leben in der sowjetischen Diktatur.

Auf Seite 181 fällt as Zitat nahezu wortgleich: „Die Regeln sind ganz einfach: Sie belügen uns, wir wissen, dass sie lügen, sie wissen, dass wir wissen, dass sie lügen, aber trotzdem lügen sie weiter, und wir tun weiter so, als würden wir ihnen glauben.“ Die Autorin bestätigt auf Anfrage, dass das Zitat von ihr stamme.

Auch Elisa Kriza, die an der Universität Bamberg zu slawischer Literaturwissenschaft forscht, hält es unwahrscheinlich, dass sich Solschenizyn so geäußert hat. Der dpa erklärt sie, dass die Aussage sich „stark von dem Ton seiner Texte“ unterscheide. Kriza beschäftigt sich in ihrer Forschung intensiv mit dem Werk Solschenizyn.

Solschenizyn äußerte sich in seinen Büchern immer wieder kritisch über staatliche Autoritäten. Für seine Erzählungen über den Alltag im stalinistischen Lagersystem erhielt den Literaturnobelpreis. Mit seinem Buch „Der Archipel Gulag“ rechnete er mit dem sowjetkommunistischen Zwangsarbeitslagersystem ab, das von Lenin eingeführt und von Stalin zu einem riesigen Ausbeutungs und Vernichtungskomplex ausgebaut wurde.