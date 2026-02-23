Martin Suter bleibt gerne erst mal beim „Sie“. Was den Bestsellerautor am allgemeinen Duzen stört – und was sein Anzug über Wertschätzung verrät.

Erfolgsautor Suter: nicht gleich mit jedem auf Du und Du

Zürich - Der Schweizer Erfolgsautor Martin Suter (77) legt viel Wert auf Äußeres, auf Manieren und auf bestimmte gesellschaftliche Gepflogenheiten. Dass heutzutage vielerorts jeder jeden duzt, ist nicht sein Ding. „Das allgemeine Duzen beraubt einen der Möglichkeit, sich einen Schritt näherzukommen - also wenn man erst Sie und dann nachher Du sagt“, erläutert Suter der Deutschen Presse-Agentur. „Das hat mir immer gefallen. Sofort Du zu sagen, das entwertet das Du ja völlig. Dann ist es nichts Besonderes mehr.“

Dass manche Leute dies altmodisch finden, stört ihn nicht. Er tritt immer im Anzug auf, weil gepflegtes Aussehen dem Gegenüber Wertschätzung ausdrücke, sagt er. Am 25. Februar erscheint sein neuer Sammelband mit kurzen Texten über die Marotten von Managern: „Können Sie mich sehen? Die Business Class im Homeoffice“.

Suter hatte die Texte bislang nur Leserinnen und Lesern hinter der Bezahlschranke auf seiner Webseite zugänglich gemacht.