Premiere am Puppentheater Sherlock Holmes ermittelt in Magdeburg
Der Krimiklassiker „Der Hund von Baskerville“ feiert als Schattentheater Premiere am Puppentheater Magdeburg.
Aktualisiert: 23.02.2026, 06:45
Magdeburg - Der Mond scheint hell, die Sterne blitzen am Firmament. Nur wenige Fenster sind im Herrenhaus von Baskerville Hall erleuchtet. Im Dunkel vor der Tür erwarten derweil die Barrymores als Verwalter des Anwesens Sir Henry, den Erben von Haus und Grund im unheimlichen Dartmoor. Dr. Watson ist auf Anweisung seines Freundes, des berühmten Privatdetektives Sherlock Holmes, mitgereist, um Licht ins Dunkel um den mysteriösen Tod des Schlossherren zu bringen. Ist er dem dämonischen Höllenhund zum Opfer gefallen, der die Familie heimsuchte und über die Zeiten Angst und Schrecken verbreitet?