Welche Titel haben in Deutschland dieses Jahr besonders viele Menschen gelesen? Die Buchhits 2025 im Überblick.

Hat mal wieder das meistgelesene Buch des Jahres geschrieben: Sebastian Fitzek. (Archivbild)

Baden-Baden - Erneut liegt ein Fitzek-Buch in den Literatur-Jahrescharts vorn. „"Der Nachbar" von Sebastian Fitzek ist das meistgelesene gebundene Buch des Jahres 2025“, teilt Media Control mit. Seit Jahren gehöre der inzwischen 54-Jährige zu den erfolgreichsten deutschen Thrillerautoren und begeistere ein Millionenpublikum. Das meistgelesene E-Book 2025 ist ebenfalls ein Psychothriller: „Die Kollegin“ von Freida McFadden.

Fitzek landet mit seinen Werken immer wieder ganz oben. Vor zwei Jahren war zum Beispiel der Roman „Elternabend - Kein Thriller (Auch wenn der Titel nach Horror klingt!)“ von Fitzek laut Media Control „das meistverkaufte Buch 2023“.

Caroline Wahl bei Taschenbüchern an der Spitze

Das meistverkaufte Taschenbuch des Jahres 2025 ist laut Media Control „22 Bahnen“ von Caroline Wahl. „In ihrem eindringlichen Debüt erzählt die Autorin die Geschichte einer jungen Frau, die zwischen Verantwortung, Selbstfindung und dem eigenen Wunsch nach Freiheit ihren Weg sucht.“ Das Buch sei „ein feinfühliger, moderner Roman“, der mit klarer Sprache und Nähe berühre.

Der Roman wurde auch schon verfilmt, die Literaturverfilmung kam Anfang September ins Kino.