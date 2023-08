Von Uwe Kreißig

Berlin: Der Ost-Berliner Untergrunddichter Bert Papenfuß ist tot. Wie mehrere Medien, darunter die „FAZ online“, berichten, starb er vor zwei Tagen in Berlin an den Folgen einer Krebserkrankung im Alter von 67 Jahren.

Nach einer Lehre und dem Dienst als Bausoldat arbeitete er zunächst beim Theater. Seit 1980 war er freier Schriftsteller. Publizieren konnte er in der DDR wenig, was die Folge seiner kritischen Texte und seiner Verhöhnung des kommunistischen Establishment war.

Nach der Wende wurde er zum unversöhnlichen Gegner der Gentrifizierung in Ost-Berlin und hier vor allem im Viertel Prenzlauer Berg. „Die Experimente mit dem Westen sind vorbei“ schrieb Papenfuß bereits 1996, eine Haltung, an der er auch später nichts revidierte. Zeitweise war er Mitbetreiber des legendären „Kaffee Burger“ in der Berliner Torstraße, stieg aber wegen der unausweichlichen Kommerzialisierung dort wieder aus.