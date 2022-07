Eine Nacht im „Nudeldampfer“

Ein Haus von architektonischem Weltrang in einer Parkidylle: In Löbau hat sich Anfang der 1930er Jahre die Unternehmerfamilie Schminke dieses Wohnhaus bauen lassen. Nach langer Suche nach einem Architekten wurden sie auf der Bauausstellung in Breslau fündig: Hans Scharoun erhielt den Auftrag.

Foto: Grit Warnat