Erfolg mit alten Werten

Magdeburg - Der fertige Film lag durch Corona drei Jahre auf Eis, aber die Produzenten hielten den finanziellen Avancen der Streaming-Portale stand und verkauften die Rechte nicht. Und sie haben Recht behalten: Die Fortsetzung des Achtziger-Klassikers „Top Gun“ mit Tom Cruise in der Hauptrolle schlägt seit einigen Wochen global alle Rekorde an den Kinokassen.

Dabei scheint die Machart des Filmes aus der Zeit gefallen: Die tragenden Hauptrollen sind mit Darstellern besetzt, die zwischen 50 und 70 Jahre alt. Die Jugend spielt eine untergeordnete Rolle, auch wenn sie die Pilotencrews in dem Fliegerfilm stellt.

Erstaunlich auch die Wiedergeburt von Tom Cruise als Mann für alle. Er fühlt sich in der Rolle, die ihn einst zum Weltstar machte, so wohl, dass er fast so überzeugend wirkt wie in seinem besten Film „Vanilla Sky“ – der auch schon wieder über 20 Jahre alt ist. Selbst die Diskussionen über seine Mitgliedschaft bei der Sekte „Scientology“ sind nahezu verstummt. Offenbar gibt es inzwischen Schlimmeres.

Es geht um Kameradschaft, Pflichterfüllung für sein Land, Vertrauen, Zuverlässigkeit und Liebe

Die breit ausgestaltete fliegerische Action des Films erscheint als Nebensache. Zahlreiche Ungereimtheiten bei der Handlung im Kampf gegen einen Schurkenstaat, der eine Mischung aus Iran und Russland ist, sowie in der Flugzeugtechnik fallen nicht weiter ins Gewicht. Es gibt keine „woken“ und agitatorischen Botschaften. Die Optik des Films ist warm, der Synthi-Sound der Achtziger vertraut, es geht um Kameradschaft, Pflichterfüllung für sein Land, Vertrauen, Zuverlässigkeit und Liebe.

Noch schöner ist die Begegnung der alt gewordenen Helden Maverick (Cruise) und dem todkranken „Iceman“ Kazanski (Val Kilmer) oder die Liebesgeschichte zwischen der Strandbarbetreiberin Penny (Jennifer Connelly), die auch noch alleinerziehende Mutter ist.

Wenn Sie das berührt: Sie sind nicht allein.