Lange Jahre war ProSieben für Hollywood-Blockbuster und Sitcoms in Endlosschleife bekannt. Inzwischen machen Eigenproduktionen wie «Queen of Drags» Furore - diesen Kurs will der Privatsender fortsetzen. Archivfoto: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa

Der Sender will zur Primetime weniger US-Blockbuster und Serien senden. Eigene TV-Stars sollen das Programm dominieren.

Unterföhring (dpa) l ProSieben will in Zukunft weniger amerikanische Serien und Spielfilme zeigen und setzt zur besten Sendezeit stattdessen auf mehr Liveshows in Eigenproduktion. Das teilte der Privatsender aus Unterföhring bei München am Dienstag mit.

"Wir haben in den vergangenen Monaten den Anteil an Eigenproduktionen erhöht", sagte Senderchef Daniel Rosemann. Man habe neue Marken geschaffen.

"Ich nenne nur "Queen of Drags" und "The Masked Singer". Beide Shows haben sich schon mit Staffel 1 fest bei unseren Zuschauern etabliert. Wir werden unsere Investitionen in die Primetime weiter erhöhen."



Rosemann betonte: "Hollywood bleibt weiter ein fester ProSieben-Programmbestandteil. Aber Hollywood schenkt uns immer weniger Identifikation.

Deshalb setzen wir stärker auf unsere Stars." Das Spektrum reiche von Heidi Klum über Matthias Opdenhövel und Lena Gercke bis zu Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf.



ProSieben sendet im Herbst eine Vielzahl von eigenproduzierten Shows, darunter "Das Duell um die Welt", "The Masked Singer", "Late Night Berlin", "The Voice of Germany" und "FameMaker".