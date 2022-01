Corona-Unsicherheit: Alvaro Soler ist „megafrustriert“

Berlin - Der Musiker Alvaro Soler (31) verzweifelt, wie andere Künstlerinnen und Künstler auch, an den erneut nötig gewordenen Konzertabsagen aufgrund der Corona-Situation.

„Ich bin einfach megafrustriert. Ich kann es nicht fassen, dass die Lage jetzt wieder so ist“, sagte der in Barcelona geborene Popsänger der Deutschen Presse-Agentur.

„Es ist immer dasselbe: Wir planen die Tour und denken, bis dahin sei alles sicher. Und dann geht kurz vor den Konzerten wieder nichts. Alle fragen mich, was sie mit ihren Tickets machen sollen. Es bricht einem ständig das Herz.“ Der 31-Jährige hatte seine „Magia“-Tour durch Europa für März geplant. Ob sie stattfinden kann, ist offen.

Soler widmet seine neue Single „A contracorriente“ (auf Deutsch: Gegen den Strom) auch Menschen, die beruflich von der Pandemie betroffen sind. „Wir haben an erster Stelle an die Musiker gedacht, die diese schwere Zeit gerade durchmachen. Viele haben sich umorientiert. Das Duett mit Latino-Star David Bisbal ist an diesem Freitag erschienen und solle „Kraft geben, um weiterzukämpfen und nicht aufzugeben“.