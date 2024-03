Los Angeles - Songs und Alben von Stars und Bands wie Lauryn Hill, Donna Summer und Guns n' Roses sind in die Ruhmeshalle der amerikanischen Grammy-Akademie aufgenommen worden. Insgesamt vier Alben und sechs Songs würden aufgenommen, teilte die National Academy of Recording Arts and Sciences am Mittwoch mit. Am 21. Mai solle es eine Konzertgala zu ihren Ehren in Los Angeles geben

Die neu aufgenommenen Alben sind „Buena Vista Social Club“, „Appetite for Destruction“ der Guns 'N Roses, „The Miseducation of Lauryn Hill“ von Lauryn Hill und „3 Feet High and Rising“ von De La Soul, die Songs sind „I Feel Love“ von Donna Summer, „Kiss an Angel Good Mornin'“ von Charley Pride, „Let's Have a Party“ von Wanda Jackson, „Ory's Creole Trombone“ des Kid Ory's Creole Orchestra, „What a Fool Believes“ von The Doobie Brothers und „You Don't Miss Your Water“ von William Bell.

Die Musikakademie, die alljährlich die Grammy-Preise vergibt, wählt Lieder aus, die mindestens 25 Jahre alt sind und einen wichtigen Einfluss auf die Musikszene hatten. Seit 1973 hat der Verband über 1000 Aufnahmen ausgezeichnet.