„Ku'Damm 56“: Berlin hat wieder ein eigenes Musical

Berlin - Berlin hat wieder sein eigenes Musical – inklusive Hauptstadt-Hymne. 35 Jahre nach der Uraufführung von „Linie 1“ hat „Ku’Damm 56 – Das Musical“ am Sonntagabend eine umjubelte Premiere im Stage Theater des Westens, also in unmittelbarer Nähe zur weltberühmten Flaniermeile, gefeiert. Und nicht nur die designierte Regierende Bürgermeisterin, Franziska Giffey, und Amtsvorgänger Klaus Wowereit zeigten sich nach der Aufführung hellauf begeistert.