ich habe derzeit sowohl Probleme mit Hitze als auch mit Kälte. Denn während in unserem Familienbus die Klimaanlage streikt und alle bei jeder Fahrt ordentlich ins Schwitzen kommen, ist es beim Backofen das genaue Gegenteil.

Der kann nicht mehr richtig heizen, weil sich offenbar die obere Spirale verformt hat. Das kannte ich bis dato nicht. Bei einer kurzen Internetsuche konnte ich aber schnell feststellen, dass das gar kein so seltenes Phänomen ist. Der Ausfall ist durchaus fatal bei vielen Ferienkindern mit Hunger auf Pizza.

Nun stehe ich also vor dem Dilemma, das die eine nicht kühlt und der andere nicht heizt. Beides lässt sich nur mit Reparatur beziehungsweise Austausch beheben. Da ein neuer Ofen unwesentlich günstiger als ein neues Familientaxi ist, steht eigentlich schon fest, was jeweils passieren wird.

Wobei mich der Gedanke an die notwendigen Ausgaben so oder so schon jetzt ins Schwitzen bringt - ganz unabhängig von der kaputten Klimaanlage.

Vielleicht probiere ich auch einfach mal aus, die beiden Probleme zu einer Lösung zu kombinieren. Denn glaubt man diversen Internetvideos, kann man eine Pizza in einem aufgeheizten Auto backen. Oder ich zahle besser doch einfach die Rechnung ...

Das passiert heute in Magdeburg

Lesung: Autorin Sophie Hubbe stellt ihr Buch „Erinnerungen einer ungewünschten Generation. Besatzungskinder und ihre Nachkommen auf der Suche nach den eigenen Wurzeln“ heute ab 18 Uhr in der Landeszentrale für politische Bildung, Leiterstraße 2, vor. Der Eintritt ist frei.

Ausstellung: Ab dem heutigen Montag zeigt das Literaturhaus, Thiemstraße 7, eine neue Ausstellung in seinen Räumen. Die Wanderausstellung "Gemeinsam STARK" des Landessportbundes Sachsen-Anhalt kann bis 29. August besichtigt werden. Deren Ziel ist es, für die Themen der geschlechtlichen und sexuellen Vielfalt im Sport zu sensibilisieren und auf die vielfältigen Formen der Diskriminierung im Sport aufmerksam zu machen. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf der Homosexualität, die Profisportler aus Angst vor Anfeindungen heute immer noch verbergen.

Austausch: „Small Voices, Big Rights - Kinderrechte in Europa“ heißt eine internationale Jugendbegegnung, die ab heute eine Woche lang in Magdeburg durchgeführt wird. Jugendliche im Alter von 13 bis 17 Jahren aus Deutschland, Frankreich, Rumänien und Spanien nehmen daran teil. In der Europäischen Jugendbildungsstätte in Ottersleben erfahren sie durch Rollenspiele, Workshops, Stadterkundungen und dem Besuch des Landtags, wie junge Menschen Gesellschaft und Politik mitgestalten können.