Boy mit Valeska Steiner und Sonja Glass bei einem Konzert in Leipzig 2015. Offenbar will die Band schon bald ein neues Album veröffentlichen. Foto: Gert Glowinski

Valeska Steiner und Sonja Glass kündigen Neuerscheinung an: "Soon Soon Soon".

Magdeburg/Hamburg l Die Band Boy plant offenbar schon bald, ein neues Album zu veröffentlichen. Wie die Band auf Ihrer Instagram-Seite auf Nachfrage eines Fans bekanntgab, werde schon bald ein neues Album erscheinen. „Soon Soon Soon", lautete die konkrete Antwort auf die Frage: „When are you two gonna drop a new album?". Details zum neuen Album wurden aber nicht mitgeteilt. Wahrscheinlich dürfte das neue Album aber noch im Jahr 2020 erscheinen. 2015 letztes Studioalbum von Boy Boy sind die beiden Musikerinnern Valeska Steiner und Sonja Glass. Ihr letztes Studioalbum „We were here" erschien 2015. Seitdem mussten sich Fans 2018 mit „Accoustic Collection" begnügen. Zu den bisherigen Erfolgen von Boy zählten die Singles „Little Numbers" und „We were here".

