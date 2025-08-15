Der SC Magdeburg muss bis zum 10. Dezember auf Nikola Portner verzichten. Darauf haben sich WADA, NADA, HBL und der Torwart selbst verständigt. Hintergrund sind die Dopingvorwürfe aus dem Vorjahr. Mit der Sperre ist der Streit aber beigelegt.

Eisenach - Als sich die Mannschaft des SC Magdeburg am Freitagabend beim Wartburg-Cup für das Auftaktspiel gegen den TBV Lemgo warm machte, suchten die mitgereisten Fans vergeblich nach Nikola Portner. Und der Torwart wird auch in den nächsten Wochen fehlen, denn die Welt Anti-Doping Agentur (WADA), die Nationale Anti Doping Agentur Deutschland (NADA), die Handball-Bundesliga (HBL) und der Spieler selbst haben sich auf eine Vereinbarung zur Streitbeilegung verständigt.

So darf Portner erst in rund acht Wochen wieder am Mannschaftstrainingsbetrieb teilnehmen. Für Pflichtspiele bleibt Portner bis zum 10. Dezember gesperrt. Die NADA hat aber auch mitgeteilt, dass man sich einig sei, dass es keine Hinweise darauf gibt, dass der Verstoß im vergangenen Jahr gegen die Anti-Doping-Bestimmungen vorsätzlich begangen wurde. Am 10. März 2024 wurde eine geringfügige Menge Methamphetamin in Portners Urin festgestellt, worauf er zunächst gesperrt wurde. Nachdem die HBL ihm aber wieder die Spielerlaubnis erteilt hatte, legte die WADA vor dem Internationalen Sportgerichtshof (CAS) Berufung ein. Dieser offene Streit ist aber nun beigelegt.

„Die nun mit der NADA, WADA und der HBL geschlossene Vereinbarung beendet diese, insbesondere für Nikola und seine Familie, mehr als belastende Situation. Wir sehen damit die Aussage von Nikola und auch unsere Einschätzung bestätigt, dass kein vorsätzliches Doping zur Leistungssteigerung bei einem Spieler des SC Magdeburg stattgefunden hat. Die erfolgte Streitbeilegung ermöglicht es Nikola, einen Schlussstrich ziehen zu können und seine Handballkarriere bald wieder fortzusetzen“, teilt SCM-Geschäftsführer Marc-Henrik Schmedt in der Erklärung des Vereins mit.