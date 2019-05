Die Punk-Band "Die Ärzte" hat nach einer langen Pause zwei Songs veröffentlicht und geht auf Europa-Tour im Mai.

Berlin l Die Ärzte sind wieder zurück – die Punk-Band hat mittlerweile zwei neue Songs veröffentlicht und ist im Mai auf Tour in Europa. Schon 2018 gab die Band auf ihrer Website Hinweise auf ein mögliches Comeback. Im März 2018 wurde erst der angebliche Abschied mit dem gleichnamigen Song angekündigt, doch mit dem am 1. Mai veröffentlichten Song kündigten sie doch ihre Rückkehr an.

Im gleichnamigen Song "Rückkehr" singt Farin Urlaub: „Ja, ich weiß, ihr habt wieder einmal alle gedacht - Es wäre vorbei, dabei haben wir nur Pause gemacht - Jetzt geht es weiter, denn das wäre doch gelacht - Ich prophezeie an dieser Stelle, dass es ordentlich kracht." Das Musikvideo ist seit dem 1. Mai 2019 in den Youtube-Trends und die Reaktionen im Netz darauf sind fast ausschließlich positiv.

Europa-Tour und Festivals

Im Mai gehen Die Ärzte auf die „Miles & More"-Tour, doch es findet kein Konzert in Deutschland statt - sondern in einigen europäischen Städten wie Amsterdam, Prag, Brüssel, Mailand, London oder Warschau. Allerdings sind schon jetzt alle Konzerte ausverkauft.

Videos Die Ärzte - Rückkehr

Fans haben trotzdem noch die Möglichkeit, die Band live zu sehen. Neben den ausverkauften Konzerten spielen die Ärzte auf vier Festivals. Hierzulande ist die Band im Juni auf zwei Festivals: dem Rock am Ring und dem Rock im Park. Zwei weitere Auftritte auf Festivals hat die Band im Juni in Österreich und der Schweiz. Für alle Festivals sind noch Karten erhältlich.

Die Ärzte veröffentlichten sogar erstmalig eine Konzert-App für Smartphones, damit sich die Fans auf die Konzerte vorbereiten können. Ihr letztes Album „Auch" erschien 2012, ein neues Album wurde offiziell bisher noch nicht angekündigt, doch es gibt bereits mehrere Hinweise. In einem Interview, sagte Bela B, Schlagzeuger der Band: "Bei uns gibt es natürlich auch den Wunsch, was Neues zu spielen und nicht nur eine Werkschau zum Besten zu geben, das ist schließlich kein Comeback, sondern die Rückkehr nach einer zugegeben langen Pause." Auch Sänger, Farin Urlaub, postete zu Weihnachten 2018: "2019 wird spannend, soviel steht schon mal fest. Ich freu mich drauf!"Fans können also gespannt bleiben auf weitere Hinweise.