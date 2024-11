Baden-Baden - Die britische Rockband The Cure steigt mit ihrem neuen Album an der Spitze der deutschen Charts ein. Es ist die erste Nummer eins in knapp 50 Jahren Bandgeschichte, wie die Chartsermittler in Baden-Baden mitteilten. „Songs Of A Lost World“ ist das erste Studioalbum der Band um Frontmann Robert Smith seit 16 Jahren.

Auf Platz zwei folgt „Gameboy“ des deutschen Rappers Bonez MC, dahinter „Die schönsten Kinderlieder“ präsentiert von Helene Fischer. Von Rang elf auf vier klettert Rapper Tyler, The Creator mit „Chromakopia“, auf Platz fünf platzieren sich MAX&JOY alias Max Herre und Joy Denalane mit ihrem ersten gemeinsamen Album „Alles Liebe“.

Dauerbrenner an Spitze der Single-Charts

In den Single-Charts stehen weiter Linkin Park mit „The Emptiness Machine“ ganz vorne - zum neunten Mal in Folge. Auch auf den Plätzen dahinter gibt es keine Bewegung: „It Girl“ von Shirin David und Sampagne liegt weiter auf Platz zwei, dahinter folgt „Bauch Beine Po“ - ebenfalls von Shirin David.

Den vierten Platz sichert sich weiter Billie Eilish mit „Birds Of A Feather“. Neu in den Top 5 ist aber „APT“ von K-Pop-Ikone ROSÉ und R&B-Sänger Bruno Mars. Vergangene Woche war die Single noch auf Platz sieben.