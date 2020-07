Stephan Trepte ist am Mittwoch im Alter von 70 Jahren verstorben. Er war unter anderem Sänger der Magdeburger Band Reform.

Magdeburg l Der DDR-Rockmusiker Stephan Trepte ist im Alter von 70 Jahren gestorben. Am Donnerstag hat Stephan Treptes Sohn, Ludwig Trepte, auf Instagram Abschied von seinem Vater genommen.

Erst am vergangenen Montag feierte Trepte seinen Geburtstag, er plante eine Reise mit der ganzen Familie. "Am Mittwoch hatten wir uns noch gesprochen und so sehr hattest du dich auf die Reise gefreut.

Du warst mein Idol, mein Freund, mein geliebter Papa und ich unglaublich stolz auf dich", teilt Ludwig Trepte in seinem Instagram-Beitrag mit.

Das "Deutsche-Mugge Magazin" verabschiedete sich ebenfalls mit einem Beitrag von dem ehemaligen Sänger der Magdeburger Band Reform und der Dresdner Band Electra. Trepte sei zuletzt gesundheitlich angeschlagen gewesen, heißt es in dem Facebook-Beitrag des Magazins.

Im Jahr 1986 hat sich die Band Reform aufgelöst und Trepte widmete sich anderen Projekten. Zum Beispiel wirkte er bei der Schauspielproduktion von "The Rocky Horror Show" mit.