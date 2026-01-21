Außergewöhnliche Installation im Kunstmuseum Riesig groß: Ein Nashorn in Magdeburg
In der Klosterkirche des Kunstmuseums Magdeburg erzählt Itamar Gov mit einem riesigen Rhinozeros ein Märchen von Banalität und Bösem.
21.01.2026, 15:00
Magdeburg - Von Grit warnatMagdeburg. Das Kunstmuseum Magdeburg hat an tierischen Hinguckern schon so einiges geboten. 2012 stellte die Gegenwartskünstlerin Christiane Möbus eine 5,20 Meter hohe Giraffe ins Treppenhaus und ließ Schwäne durch den Kreuzgang fliegen. Damals warb das Haus gezielt mit außergewöhnlichen Bildern.