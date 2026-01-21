In der Klosterkirche des Kunstmuseums Magdeburg erzählt Itamar Gov mit einem riesigen Rhinozeros ein Märchen von Banalität und Bösem.

Die Installation eines übergroßen Rhinozeros füllt den gesamten Kirchenraum im Kunstmuseum Magdeburg.

Magdeburg - Von Grit warnatMagdeburg. Das Kunstmuseum Magdeburg hat an tierischen Hinguckern schon so einiges geboten. 2012 stellte die Gegenwartskünstlerin Christiane Möbus eine 5,20 Meter hohe Giraffe ins Treppenhaus und ließ Schwäne durch den Kreuzgang fliegen. Damals warb das Haus gezielt mit außergewöhnlichen Bildern.