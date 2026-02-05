Er baute ein Milliarden-Vermögen auf, dann folgte die Signa-Pleite: Das Leben des ehemaligen Immobilientycoons Benko wird zum Dokudrama. Über allem soll die Frage stehen: Wie konnte es so weit kommen?

Berlin - Das Leben des österreichischen Ex-Milliardärs René Benko wird verfilmt. Das Dokudrama „Benko - Size Does Matter“ soll die Geschichte vom „märchenhaften Aufstieg und jähen Absturz eines Mannes, der über Nacht zum Liebling der Finanzwelt wurde“, erzählen, wie die Produktionsfirma UFA Fiction mitteilte.

Der 90-minütige Film kombiniere Spielszenen mit Archivmaterial und Interviews. Er soll das Leben Benkos nicht nur als großes Drama, sondern auch als Groteske über Macht, Größenwahn und Skrupellosigkeit in der Finanzwelt zeigen, hieß es. „Über allem steht die Frage: Wie konnte es so weit kommen?“

Voraussichtlich ab Herbst zu sehen

Ab Herbst 2026 sei der Film voraussichtlich in der ARD Mediathek und im Ersten zu sehen. Gespielt werde Benko vom österreichischen Kabarettisten und Schauspieler Thomas Stipsits. Investor René Benko hatte mit seinem verschachtelten Immobilien- und Handelsimperium Signa rund 20 Jahre lang ein Milliarden-Vermögen aufgebaut.

Steigende Zinsen und Baukosten, sowie risikoreiche Zukäufe wie die der deutschen Warenhauskonzerne Karstadt und Kaufhof trieben die Signa in die Insolvenz. Benko, gegen den die Justiz zu rund einem Dutzend Verdachtsmomenten ermittelt, sitzt seit einem Jahr in Untersuchungshaft.