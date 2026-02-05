Im Dschungelcamp kam es zum offenen Schlagabtausch zwischen Gil Ofarim und Ariel Hediger. Nach Tagen voller Vorwürfe verliert der Sänger die Nerven.

Magdeburg/Halle (Saale). - Nach Tagen voller Sticheleien und Misstrauen von Ariel Hediger hat Gil Ofarim, der bisher immer ruhig auf die Angriffe reagiert hat, die Fassung verloren. Auslöser war ein Streit zwischen dem Reality-Sternchen und dem Sänger an Tag 13 des diesjährigen Dschungelcamps.

Lesen Sie auch: "Das wäre eine Bombe": Kann Gil Ofarim sich die Dschungelkrone sichern?

Ariel gegen Gil Ofarim: Streit im Dschungelcamp spitzt sich zu

Die Auseinandersetzung entzündete sich an mehreren Punkten. Zum einen ging es um Ofarims Unfall bei der Dschungelprüfung und seine Rückkehr ins australische Camp. Zum anderen thematisierte Ariel erneut den sogenannten Davidstern-Skandal. Bereits seit Beginn der Campzeit nutzt sie jede Gelegenheit, um den Sänger an seinen Fehltritt in Leipzig zu erinnern.

Auch interessant: Nach Davidstern-Skandal: Gil Ofarim entschuldigt sich - aber nicht beim Betroffenen

"Was ist jetzt die Wahrheit?", fragte sie nun direkt. Ofarim reagierte genervt: "Ich verstehe nicht, was du von mir willst." Doch Ariel ließ nicht locker. Sie zweifelte an seinen Aussagen und griff ihn scharf an: "Du bist ein Lügner und du bleibst auch ein Lügner. Das hat nichts damit zu tun, dass du gestürzt bist. Denn das tut mir leid."

Als der Streit weiterging, schlug die Stimmung endgültig um. Ofarim warf Ariel fehlendes Mitgefühl vor: "Das tut dir nicht leid. Du bist schadenfroh!" Ariel reagierte sichtlich irritiert: "Ich bin schadenfroh, dass du gestürzt bist?" Kurz darauf verlor der Sänger endgültig die Geduld und schleuderte ihr leise entgegen: "Leck mich am Arsch."

Ariel: Zweifel an Gil Ofarims Motiven und Glaubwürdigkeit

Nach Gils Sturz und dem folgenden kurzen Krankenhausaufenthalt hatten die australischen Camper mit Mitgefühl reagiert. Hubert Fella erkundigte sich direkt nach dem Aufstehen nach Ofarims Zustand. Samira Yavuz tröstete ihn, und Stephen Dürr überließ ihm sogar seinen Schlafsack.

Lesen Sie auch: Gil Ofarim gesteht im Dschungelcamp: "Ich habe gesoffen wie ein Loch"

Auch Ariel hatte zunächst Mitgefühl geäußert. "Was Gil passiert ist, wünsche ich niemanden, nicht mal meinem größten Feind", sagte sie im Dschungeltelefon.

Das hielt sie aber nicht davon ab, weiter gegen Ofarim zu sticheln. "Weißt du, was ich mich frage: Was bewegt die Zuschauer, immer noch für einen Gil anzurufen?", fragte sie Hubert Fella. Sie spekulierte über seine Beweggründe: "Er hat gesagt, er ist wegen dem Geld hier, aber das hat doch Grenzen. Er kann keine Prüfungen mehr machen, kann keine Nachtwachen mehr machen."

Auch interessant: "An Bigotterie kaum zu überbieten": Das sagt der Anwalt von Ibes-Teilnehmer Gil Ofarim

Trotz Mitleid blieb ihre Haltung hart. "Aber das ändert nichts an der Tatsache, dass er für mich ein böser Mensch ist", erklärte Ariel.