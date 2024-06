Ein Ehepaar will bei "Bares für Rares" eine alte Truhe der Edelmarke Louis Vuitton verkaufen. Doch ein fataler Fehler kostet sie ein kleines Vermögen.

Köln/DUR. Veronika und Ralf Ziegler aus Neu Zauche wollen bei "Bares für Rares" einen besonderen Kellerfund verkaufen: eine alte Truhe der Edelmarke Louis Vuitton. Bei dieser handelt es sich um ein Reiseutensil aus dem Jahr 1878.

Dem Kunsthistoriker und Experten Colmar Schulte-Goltz verrät Veronika, dass sie das Objekt vor ihrem Besuch noch gründlich gereinigt habe. Dabei entfernte sie auch das Leinen, das im Inneren angebracht war. "Weil das alles zerstört war, das war fleckig", so ihre Begründung. Wie sich herausstellte, war das ein fataler Fehler.

"Bares für Rares"-Verkäufer haben "Geschichte der Truhe weggeputzt"

Auch Horst Lichter beschleicht ein ungutes Gefühl. "Ich befürchte was Schlimmes", sagt der Moderator. Der Experte stellte knallhart fest: "Sie haben eigentlich die Geschichte der Truhe weggeputzt." Trotz der vernichtenden Feststellung schätzt der Experte den Wert des Koffer auf 2.900 bis 3.100 Euro.

Für das Ehepaar ein Traumpreis: Sie wären bereits mit 500 bis 700 Euro zufrieden gewesen. Doch als Horst Lichter beim Experten nachfragt, lässt dieser die Bombe erst platzen: Mit dem Original-Stoff wäre die Truhe 16.000 Euro oder mehr wert gewesen. Ein Schock, den die Verkäufer erst einmal verdauen müssen.

Trotz Putz-Debakel: Händler sind an Louis-Vuitton-Truhe interessiert

Trotz des Debakels wollen die Zieglers versuchen, im Händlerraum das Beste aus der Situation herrauszuholen. Die Begeisterung der Händler ist direkt sehr groß.

"So einen alten Louis-Vuitton-Koffer haben wir hier noch nicht gehabt", schwärmt Lisa Nüdling. Doch die Gebote halten sich in Grenzen. Am Ende erhält Julian Schmitz-Avila mit einem Gebot von 2.500 Euro den Zuschlag.

Trotz des Debakels sind die Eheleute zufrieden: "Wir sind mit null Erwartungen hergekommen. Von daher: Alles gut!"