"DHDL" geht am Montag in eine neue Staffel und wartet mit einigen Neuheiten auf, vor allem was die diesjährigen Gründer angeht. Auch eine neue Löwin wird Ausschau nach einem lukrativen Deal halten.

Magdeburg/DUR/it - Die Gründershow "Die Höhle der Löwen" geht in die nächste Staffel und hat den Zuschauern einige Neuheiten zu bieten.

Am 4. April ist es wieder so weit. Die Investoren suchen erneut nach lukrativen Deals mit den Gründern. Neben den altbekannten Löwen Carsten Maschmeyer, Nico Rosberg, Ralf Dümmel, Dagmar Wöhrl, Nils Glagau, Judith Williams und Georg Kofler, wird es in der elften Staffel allerdings Löwenzuwachs geben. Mit der Unternehmerin Sarna Röser wird für Frauenpower gesorgt, denn erstmals sitzen dann in der vierten Folge mehr Löwinnen als Löwen in der Höhle, teilte Vox mit.

Michael Ballack wird als Gründer in die Höhle der Löwen kommen

Doch die Investoren brauchen natürlich auch Gründer, die ihre Produkte vorstellen. Und da wird es in dieser Staffel sogar Prominenz geben. Sowohl Michael Ballack als auch Hardrock-Star Axel Rudi Pell werden sich in die Höhle wagen. Ebenfalls werden auch internationale Gründer aus Thailand, der Schweiz und den USA ihr Glück bei den Investoren suchen.

Vor allem auf tierische Besuche freuen sich die Löwen immer wieder und in dieser Staffel werden erstmals Schafe mit dabei sein. Angekündigt wurde sogar der jüngste Gründer der "DHDL"-Geschichte.

Diese Sachsen-Anhalter waren schon in der "Höhle der Löwen"

In nun elf Staffeln der Gründershow haben die Löwen zahlreiche Deals abgeschlossen, die mal mehr und mal weniger erfolgreich waren. Allerdings haben es einige Gründer nicht geschafft und sind ohne Deal nachhause gefahren. Auch Gründer aus Sachsen-Anhalt haben bereits an der Vox-Sendung teilgenommen. Alle aktuellen Folgen und auch der zehn bisherigen Staffeln sind auf RTL+ abrufbar.

Unter anderem haben Mathias Dögel und Michael Schunke aus dem Kabelsketal (Saalekreis) ihr Produkt vorgestellt. 2020 suchten sie für ihren "Wilhelm-Grill" einen Investor. Das Besonderen an dem Grill war, dass er der erste digitalisierte Holzkohlegrill der Welt ist, der sich über eine Handy-App steuern lässt. Doch die Löwen konnten nicht überzeugt werden. Die Gründer sind ohne Deal in den Saalekreis zurückgekehrt.

Eine andere Sachsen-Anhalterin hat es hingegen geschafft einen Deal abzusahnen. Steffi Tomljanovic aus Bräunroda (Landkreis Mansfeld-Südharz) suchte 2016 nach einem Investor für ihren Brotaufstrich "Malzit". Der Unternehmer Ralf Dümmel konnte von ihrem Pitch überzeugt werden und bereits kurz nach der Ausstrahlung schnellten die Verkaufszahlen in die Höhe.