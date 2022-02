Diese Fakten über GNTM-Liebling Lieselotte kannten Sie noch nicht

Bei Heidi Klums TV-Modelshow GNTM ist sie sie bisher die große Überraschung. Rentnerin Lieselotte mischt die Show auf, begeistert mit Lockerheit und Unbekümmertheit. Wir haben ein paar Fakten gesammelt, die sie so wohl noch nicht kennen.

Magdeburg/DUR/slo – Lieselotte ist die bisher wohl größte Überraschung von GNTM 2022. Die 66-Jährige begeistert Heidi Klum, ihre Gastjuroren und die anderen Bewerberinne genauso wie das Publikum. Doch was steckt hinter der gut gelaunten 66-Jährigen?

Lieselotte ist Sachsen-Anhalterin

Lieselotte Reznicek ist gebürtige Sachsen-Anhalterin. Die 66-Jährige kommt aus Salzwedel in der Altmark. Und auch wenn die Rentnerin heute in Berlin und Italien lebt, in ihrer alten Heimat kennen die Menschen sie bis heute.

Lieselotte ist ein Ostrock-Star

GNTM ist definitiv nicht die erst große Bühne für Lieselotte. „Ich bin Musikerin und ehemalige Frontfrau von der Band Mona Lise“ verrät Lieselotte im Interview mit der „Volksstimme“. Mona Lise – übrigens nach Lieselotte benannt – war eine DDR-Frauenband von 1982 bis 1989. Ihr Song „Tränen“ schaffte es in der DDR-Hitparade auf Platz elf der Jahrescharts.

Lieselotte hat einen berühmten Ex

Ihr Nachname Reznicek verrät es: Lieselotte at einen durchaus berühmten Ex-Mann. Und zwar Hans-Jürgen „Jäcki“ Reznicek. Der gebürtige Dresdner steht bis heute mit Silly und anderen Bands auf der Bühne. Sohn Sebastian ist heute Schauspieler und Musiker.

Lieselotte saß nach einem Unfall im Rollstuhl

2010 hatte Lieselotte einen schweren Verkehrsunfall. Ein Auto erfasste ihr Moped. Durch den Unfall wurde ihre Wirbelsäule schwer verletzt, sie saß im Rollstuhl und musste komplett neu laufen lernen.

Lieselotte ist das Modebusiness völlig neu

Im Gegensatz zu ihren jüngeren Konkurrentinnen ist das Mode-Geschäft für Lieselotte Neuland. Sie spricht kein Englisch, hatte vor GNTM nach eigener Aussage nie teure Kleider an und kennt auch Stars wie Kylie Jenner nicht.

Doch fest steht, gerade ihr fehlendes Model-Wissen macht GNTM-Kandidatin Lieselotte so besonders. Ihre Offenheit und Unbekümmertheit machen Liselotte zu einer ganz besonderen Kandidatin, die selbst Top-Fotografen wie Rankin nicht mehr aus dem Gedächtnis geht. Wer weiß, wie weit es die Sachsen-Anhalterin bei Heidi Klum noch schafft.