Ludwigsfelde. - Fast elf Jahre ist es her, dass der ehemalige SPD-Bürgermeister von Ludwigsfelde, Heinrich Scholl, wegen Mordes an seiner Ehefrau zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt wurde. Der damals 70-Jährige ging in Revision, der Bundesgerichtshof allerdings verwarf diese ohne Begründung. Bis heute beteuert Scholl, einst angesehener und beliebter Kommunalpolitiker, seine Unschuld.

Das ZDF hat jetzt einen 90-minütigen Krimi produziert, der von diesem Kriminalfall inspiriert ist. Der Film heißt „Der Fall Marianne Voss“ und basiert auf dem Buch "Der Fall Scholl: Das tödliche Ende einer Ehe" der Gerichtsreporterin Anja Reich.

„Der Fall Marianne Voss“: Wo man den ZDF-Krimi streamen kann

Der Krimi wurde am 22. März auf Arte und am 25. März im ZDF ausgestrahlt. Wer die Ausstrahlung im Fernsehen verpasst hat, kann den Film in den Mediatheken beider Sender ansehen. In der Arte-Mediathek ist er bis zum 28. April 2024 verfügbar, in der ZDF-Mediathek bis zum 22. März 2025.

Um zu betonen, dass es sich um einen fiktiven Spielfilm handelt, der lediglich von wahren Begebenheiten inspiriert ist, hat die Drehbuchautorin Karin Kaçis einige Änderungen vorgenommen.

So spielt "Der Fall Marianne Voss" nicht im brandenburgischen Ludwigsfelde, sondern im fiktiven Ort Griesenow. Die Hauptfiguren heißen nicht Heinrich und Brigitte Scholl, sondern Karsten und Marianne Voss (gespielt von Jörg Schüttauf und Valerie Koch). Die Figur Marianne Voss hat einen Friseur- und keinen Kosmetiksalon wie Brigitte Scholl damals. Und im Film findet die Tochter die ermordete Frau und nicht der Ehemann.

Lesen Sie auch: Heinrich Scholl aus Ludwigsfelde: Eiskalter Mörder oder Opfer der Justiz?

Heinrich Scholl: DNA-Spuren am Tatort

Heinrich Scholl war angeklagt, seine Ehefrau bei einem Waldspaziergang heimtückisch erdrosselt zu haben. Seine Verteidiger hatten auf Freispruch plädiert. Das Landgericht Potsdam sprach ihn schuldig und folgte damit der Forderung der Staatsanwaltschaft.

Am Tatort wurden DNA-Spuren von Heinrich Scholl gefunden. Motiv für das Tötungsdelikt waren der Staatsanwaltschaft zufolge Eheprobleme. Das Verfahren zog sich über sechs Monate und 29 Verhandlungstage hin, 100 Zeugen wurden vernommen.

Heinrich Scholl ist heute 81 Jahre alt. Nach Angaben der JVA Brandenburg an der Havel befindet er sich im offenen Vollzug.