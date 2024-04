Halle (Saale)/DUR. Eine Erzieherin, ein Maurer, eine Krankenpflegerin, ein Reiki-Meister und ein Schreiner: Die Teilnehmer der neuen Liebesshow "Gestrandet ... in den Flitterwochen" könnten vielfältiger nicht sein. Am kommenden Mittwoch, 17. April, startet um 20.15 Uhr die neue Fernsehshow bei Sat.1 - und mit dabei ist eine Hallenserin.

"Gestrandet ... in den Flitterwochen": Nadin aus Halle sucht Liebe ihres Lebens

Nadin aus Halle ist 33 Jahre alt, arbeitet als Verkäuferin im Einzelhandel und ist seit neun Jahren Single. Das will sie nun ändern und nimmt deswegen an der Show "Gestrandet ... in den Flitterwochen" teil und wagt das Abenteuer.

Wie Sat.1 mitteilte, kennt sich Nadin mit Reisen gut aus. Demnach hat sie bereits ein Au-Pair-Jahr in Thailand absolviert und ist danach zwei Monate lang gereist. Neben ihren Eltern ist ihr Hund ihr Ein und Alles.

Nadin aus Halle ist 33 Jahre alt und sucht bei "Gestrandet ... in den Flitterwochen" eine neue Liebe. Foto: Tan Nian Xing/Sat.1

"Gestrandet ... in den Flitterwochen" auf Sat.1: So funktioniert die Liebesshow

In der neuen Liebesshow wagen zwölf Singles im Alter von 27 bis 44 Jahren ein Abenteuer. Zuerst geben sie einer unbekannten Person das Ja-Wort und verbringen mit dieser anschließend ihre Flitterwochen allein auf einer einsamen Insel mitten im Indischen Ozean.

Dabei vereint die Teilnehmer ein Fakt: Sie alle haben erst kurz vor dem Ja-Wort erfahren, mit wem sie verheiratet werden und in die Flitterwochen fahren.

Wie Sender Sat.1 mitteilte, habe ein Team aus Beziehungsexpertinnen für jeden einzelnen Teilnehmer den idealen Partner ausgesucht: "Fernab der Zivilisation lernt sich das Paar zwischen türkisblauem Meer und endlosem Sandstrand kennen. Sie haben keinen Kontakt zur Außenwelt, keinen Austausch mit Freunden – quasi keine Ablenkung von ihrem neuen Partner."

"Gestrandet ... in den Flitterwochen": Das sind die Sendetermine

Folge 1 Mittwoch, 17. April 2024, 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn Folge 2 Mittwoch, 24. April 2024, 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn Folge 3 Mittwoch, 1. Mai 2024, 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn Folge 4 Mittwoch, 8. Mai 2024, 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn Folge 5 Mittwoch, 15. Mai 2024, 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn Folge 6 Mittwoch, 22. Mai 2024, 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn

"Gestrandet ... in den Flitterwochen": Das sind die Kandidaten

Carlo (27, Sittensen) ist Vertriebsmitarbeiter im Außendienst. Er ist ein Naturbursche, reist gerne und lernt andere Kulturen kennen. Seine Freizeit verbringt der 27-Jährige am liebsten in geselliger Runde mit Freunden.

ist Vertriebsmitarbeiter im Außendienst. Er ist ein Naturbursche, reist gerne und lernt andere Kulturen kennen. Seine Freizeit verbringt der 27-Jährige am liebsten in geselliger Runde mit Freunden. Charleen (35, Berlin) ist eine echte Berlinerin und Intensivkrankenpflegerin mit Herz. Sie hatte bisher zwei ernsthafte Beziehungen. Die toughe 35-Jährige braucht einen Partner, der mit ihrer ehrlichen Berliner Schnauze klarkommt.

ist eine echte Berlinerin und Intensivkrankenpflegerin mit Herz. Sie hatte bisher zwei ernsthafte Beziehungen. Die toughe 35-Jährige braucht einen Partner, der mit ihrer ehrlichen Berliner Schnauze klarkommt. Crish (44, Hamburg) ist Filialleiter im Einzelhandel. Nach dem Aus seiner letzten Beziehung brauchte er zwei Jahre, um wieder bereit für etwas Neues zu sein. Als Single beeindruckt er Frauen vor allem mit seinen Zaubertricks.

ist Filialleiter im Einzelhandel. Nach dem Aus seiner letzten Beziehung brauchte er zwei Jahre, um wieder bereit für etwas Neues zu sein. Als Single beeindruckt er Frauen vor allem mit seinen Zaubertricks. Jens (36, Niederdorfelden) ist gelernter Schreinermeister und betreibt regelmäßig Kampfsport, meist philippinischen Messerkampf. Der ehemalige Pfadfinder liebt es, Dinge zu bauen. Der 36-Jährige war schonmal verlobt.

ist gelernter Schreinermeister und betreibt regelmäßig Kampfsport, meist philippinischen Messerkampf. Der ehemalige Pfadfinder liebt es, Dinge zu bauen. Der 36-Jährige war schonmal verlobt. Jörn (32, Hannover) ist Versicherungskaufmann und seit einem Jahr Single. Er wünscht sich eine Frau, mit der er sesshaft werden und eine Familie gründen kann. Seine Freizeit verbringt er als Trainer auf dem Fußballplatz.

ist Versicherungskaufmann und seit einem Jahr Single. Er wünscht sich eine Frau, mit der er sesshaft werden und eine Familie gründen kann. Seine Freizeit verbringt er als Trainer auf dem Fußballplatz. Nadin (33, Halle an der Saale) ist Verkäuferin im Einzelhandel und seit neun Jahren Single. Sie hat ein Au-Pair-Jahr in Thailand gemacht und ist danach zwei Monate alleine gereist. Neben ihren Eltern ist Nadins Hund ihr ein und alles.

ist Verkäuferin im Einzelhandel und seit neun Jahren Single. Sie hat ein Au-Pair-Jahr in Thailand gemacht und ist danach zwei Monate alleine gereist. Neben ihren Eltern ist Nadins Hund ihr ein und alles. Nadine (28, Frankfurt am Main) istmit einer Social Media Agentur selbstständig. Ihre große Leidenschaft ist das Schwimmen: Früher selbst auf Wettkämpfen aktiv, trainiert die 28-Jährige heute in ihrer Freizeit Jugendliche. Die Powerfrau steht mitten im Leben und kaufte sich vor 5 Jahren ein eigenes Haus.

istmit einer Social Media Agentur selbstständig. Ihre große Leidenschaft ist das Schwimmen: Früher selbst auf Wettkämpfen aktiv, trainiert die 28-Jährige heute in ihrer Freizeit Jugendliche. Die Powerfrau steht mitten im Leben und kaufte sich vor 5 Jahren ein eigenes Haus. Niklas (30, Hamburg) ist gelernter Maurer, macht aber im Moment eine Ausbildung zum spirituellen Lebensberater und Reiki-Meister. In seiner Freizeit treibt er gerne Outdoor-Sport und beschäftigt sich mit Persönlichkeitsentwicklung.

ist gelernter Maurer, macht aber im Moment eine Ausbildung zum spirituellen Lebensberater und Reiki-Meister. In seiner Freizeit treibt er gerne Outdoor-Sport und beschäftigt sich mit Persönlichkeitsentwicklung. Oli (30, Düsseldorf) ist Einzelhandelskaufmann und liebt es, Zaubertricks zu lernen und aufzuführen. Er ist ein absoluter Familienmensch und Lieblingsonkel seiner Nichten und Neffen. Eine Partnerin muss mit seiner humorvollen Art und dem ein oder anderen Spruch klarkommen.

ist Einzelhandelskaufmann und liebt es, Zaubertricks zu lernen und aufzuführen. Er ist ein absoluter Familienmensch und Lieblingsonkel seiner Nichten und Neffen. Eine Partnerin muss mit seiner humorvollen Art und dem ein oder anderen Spruch klarkommen. Romina (30, Saarbrücken) ist eine sehr humorvolle Person, die sich ihr inneres Kind beibehalten hat. Die Saarländerin machte ihre große Leidenschaft zum Beruf und gibt täglich Tanzkurse. Ihr großer Traum ist, einmal ein eigenes Tanzstudio zu haben.

ist eine sehr humorvolle Person, die sich ihr inneres Kind beibehalten hat. Die Saarländerin machte ihre große Leidenschaft zum Beruf und gibt täglich Tanzkurse. Ihr großer Traum ist, einmal ein eigenes Tanzstudio zu haben. Saskia (29, Hürth) liebt Action: Motorradfahren, Wakeboarden, Snowboarden, Tauchen - je mehr Abenteuer, desto besser. Sie ist gelernte Erzieherin und weiß ganz genau, was sie will. Arroganz ist für sie in einem potenziellen Partner ein absolutes No-Go.

liebt Action: Motorradfahren, Wakeboarden, Snowboarden, Tauchen - je mehr Abenteuer, desto besser. Sie ist gelernte Erzieherin und weiß ganz genau, was sie will. Arroganz ist für sie in einem potenziellen Partner ein absolutes No-Go. Steffi (36, Altrip bei Mannheim) war 17 Jahre lang in einer Beziehung. Anderthalb Jahre nach der Trennung ist sie nun wieder bereit für ein echtes Abenteuer und die große Liebe. Steffi ist eine Powerfrau: In ihrem Alltag stemmt sie zwei Jobs gleichzeitig. Neben ihrem kleinen Sohn ist Kraftsport ihre große Leidenschaft.

Diese Hallenser suchten bereits ihr Glück im Fernsehen

Vivien Theresa Hellwig aus Halle nahm 2022 in der RTL-Kuppelshow "Take Me Out" teil. In der Show lernte sie damals den blonden Musikstudenten Niklas kennen. Nach ihrem Date sei der Kontakt der beiden jedoch im Sande verlaufen. Aber durch die Sendung wurde der 21-jährige Leroy aus Düsseldorf auf die politisch engagierte Jurastudentin aufmerksam. Aus beiden wurde anschließend ein Paar.

Robert I. aus Halle nahm 2021 an der Sat.1-Show "Hochzeit auf den ersten Blick" teil. In dieser werden Singles nach eingehender Befragung und Untersuchung von Experten verheiratet.

Was bei anderen zur großen Liebe wurde, scheiterte bei Robert komplett. Er und seine damalige Braut passten so gar nicht zusammen. Inzwischen hat aber auch er die Liebe und eine neue Partnerin gefunden.