Hochzeit auf den ersten Blick: Von Aschersleben nach Malaga und ein Lebenszeichen aus Halle

Halle (Saale)/DUR/slo - Folge drei bei „Hochzeit auf den ersten Blick“ 2021. Die TV-Macher verheiraten das dritte Paar und begleiten zwei Paare in den Flitterwochen. Sechs weitere Singles warten noch auf das große Ja-Wort, darunter jetzt auch Robert aus Halle, der samt seiner Zukünftigen nun auch vor die Kamera darf.

Der Hallenser wird mit seinem kleinen Hund, den er schon fast zwölf Jahre lang hat, im Grünen vorgestellt. Denn der damals noch 34-Jährige, der sich schon 2020 bei der TV-Sendung beworben hatte, wird als absolut naturverbunden vorgestellt. Seine „zweite Wohnung“ sei die Natur, sagt er beim Angeln in die Kamera.

Robert aus Halle bei Hochzeit auf den ersten Blick: Wasser ist sein Element

Sein Element sei das Wasser, ob nun draußen am See beim Angeln oder in der Wohnung in Form eines Aquariums. Er wünsche sich eine bodenständige und fürsorgliche Frau, möglichst mit gemeinsamen Hobbys.

Da ist er bei „Jule“ eigentlich goldrichtig. Denn das „Match“ des Hallensers zeigt sich in der Vorstellung ebenfalls naturverbunden und als ein Fan des Wassers. Die 31 Jahre alte Krankenschwester fährt gerne Boot und wolle „gemeinsam in die Zukunft schippern“. Bei Roberts Stimme, die sie bei den Vorab-tests hört, fällt ihr ein „Ruhepol“ und „Teddybär“ ein.

Hochzeit auf den ersten Blick: Experten sehen bei Robert und Juliane gute Chancen

Beide lieben das Wasser, beide sind familiär, beide hätten gleiche Zukunftsvorstellungen, lobt dann auch Psychotherapeutin Sandra Köhldorfer. Das Paar hätte sehr gesunde Voraussetzungen, ergänzt Psychologe Markus Ernst. Haben beide Geduld, um gegenseitiges Vertrauen aufzubauen, könne das gutgehen, sind sich die TV-Experten sicher. Mehr verrät TV-Folge drei noch nicht. In einer Woche geht es dann mit den Hochzeitsvorbereitungen weiter.

Deutlich weiter sind da schon Anika und David, die in Folge zwei in Thale heirateten und anschließend in Aschersleben feierten. Für beide ging es von Sachsen-Anhalt direkt ans Mittelmeer ins spanische Malaga. Das dortige Luxus-Campingzelt sagt zwar vor allem der Braut nicht wirklich zu, beide zeigen sich aber turtelnd und bester Stimmung.

Hochzeit auf den ersten Blick 2021: So läuft es bei den anderen Paaren

Gleiches gilt für das erste Paar der Staffel, Selina und Michael. Beide flittern weiter auf La Palma und haben sich nach eigenen Aussagen längst „verknallt“.

So weit sind die übrigen Paare, Lisa und Mario, Manuela und Ralf sowie Marcus und Simone noch nicht. Ersteres Paar weiß inzwischen, dass es losgeht, die zweiten sind inzwischen eingekleidet und wartet auf die Trauung, und das dritte Paar gibt sich in Folge drei das Ja-Wort. Im baden-württembergischen Crailsheim gibt es zwischen den beiden Thüringern zwar erstmals in dieser Staffel keinen Kuss zu Beginn, aber jede Menge Humor und gute Laune.

Wie es mit den insgesamt sechs Paaren weitergeht, zeigt Sat1 am 24. November ab 20.15 Uhr.