Der gewohnte Trödel-Nachmittag mit "Bares für Rares" im ZDF fällt aktuell aus. Auch andere Formate sind von der Umstrukturierung betroffen. Deshalb änderte der Sender das Programm.

"Bares für Rares" gehört für viele zum festen Tagesritual. In dieser Woche sucht man die Sendung im ZDF vergeblich.

Köln. – Am Nachmittag bleibt der Fernseher aktuell für viele "Bares für Rares"-Fans ungewohnt ruhig. Das beliebte Trödelformat im ZDF verschwindet vorübergehend aus dem Programm.

Der Sender hat den Sendeplatz kurzfristig aus sportlichem Anlass neu vergeben.

Programmänderung im ZDF: Biathlon statt "Bares für Rares"

Seit mehr als einem Jahrzehnt gehört "Bares für Rares" fest zum Tagesablauf vieler Zuschauer. Montag bis Samstag schaltet um 15.05 Uhr ein Millionenpublikum ein, wenn Horst Lichter mit den Experten und Händlern auf Schatzsuche geht.

Doch seit Mittwoch bleibt der Bildschirm für viele Zuschauer dunkel, zumindest was die Trödelshow betrifft. Der Grund: Der Biathlon-Weltcup aus Ruhpolding verdrängt das reguläre Nachmittagsprogramm. Die Änderung zieht sich über die ganze Woche.

Rückkehr auf Sende-Stammplatz am Montag

Neben "Bares für Rares" müssen auch Fans der "Küchenschlacht" vorübergehend auf neue Ausgaben verzichten. Der Fernseh-Nachmittag wird komplett dem Wintersport untergeordnet.

Allzu lange dauert die Trödel-Pause jedoch nicht. Schon nach dem Wochenende kehrt "Bares für Rares" zurück ins ZDF-Programm. Ab Montag, dem 19. Januar, flimmert die Sendung wieder wie gewohnt 15.05 Uhr über die Fernseh-Bildschirme.