Justin Bieber für US-Publikumspreise nominiert

Los Angeles - Die Hollywood-Stars Scarlett Johansson und Dwayne Johnson, Sänger Justin Bieber und die Filme „Dune“, „Fast & Furious 9“, „Black Widow“ und „Keine Zeit zu sterben“ zählen zu den Favoriten im Rennen um die „People's Choice Awards“. Nach Mitteilung der Veranstalter haben auch Musik-Stars wie Olivia Rodrigo, Billie Eilish, Adele und Lil Nas X mehrfache Gewinnchancen.

In der Sparte Männlicher Filmstar des Jahres treten unter anderen Chris Pratt, Daniel Craig, Dwayne Johnson, Eddie Murphy und Vin Diesel an. In der Frauenriege konkurrieren Awkwafina, Charlize Theron, Florence Pugh, Jennifer Hudson, Leslie Jones, Margot Robbie, Salma Hayek und Scarlett Johansson.

Die Gewinner der seit 1975 verliehenen Publikumspreise werden anders als die der Oscars, Emmys oder Grammys ausschließlich von Fans gewählt. In 40 Kategorien in den Bereichen Film, Fernsehen, Musik und Popkultur sind jeweils acht Kandidaten beziehungsweise Kandidatinnen nominiert. Die Preisträger werden in einer Live-Show im US-Fernsehen am 7. Dezember bekanntgegeben.