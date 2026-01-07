Solide Krimiunterhaltung im ZDF: In ihrem 38. Fall müssen die Kommissare Marie Brand und Jürgen Simmel den Tod einer Erzieherin aufklären. Dabei nehmen sie einen Kinderpsychiater ins Visier.

Köln - Spürsinn, Herz und Teamgeist - das macht die beiden TV-Kommissare Marie Brand und Jürgen Simmel aus. Bei Simmel kommt noch eine Portion Schrulligkeit hinzu. Das ist ein Erfolgsgarant für das ZDF, bei der Krimireihe „Marie Brand und ...“ mit dem Schauspiel-Duo Mariele Millowitsch und Hinnerk Schönemann schalten bis zu neun Millionen Fernsehzuschauer ein.

Ausgangspunkt der neuesten Folge mit dem Titel „Marie Brand und die verlorenen Kinder“ ist der Fund der Leiche der Erzieherin Margit Gehringer (Nicole Johannhanwahr). Sie hatte - wie der Zuschauer weiß, nicht aber die Ermittler - kurz vor ihrem Tod noch die Lesung des Kinderpsychiaters und Bestseller-Autors Dr. Bernd Jakobi (Christian Erdmann) besucht. Jakobi war davon offenbar höchst irritiert. Kurz darauf liegt Gehringer jedenfalls tot in ihrer Wohnung.

Weil Gehringer Ärger mit ihrem Ex-Mann Paul (Timo Hübsch) hatte, liegt der Verdacht nahe, dass der sie umgebracht hat. Aber ist die Sache wirklich so simpel?

Die Drehbuchautoren Ingrid Kaltenegger und Mathias Klaschka sowie Regisseurin Britta Keils spannen den Bogen weit zurück in Jakobis Vergangenheit. Er hatte einst mit Margit Gehringer in einer psychiatrischen Einrichtung für Kinder zusammengearbeitet.

Vorwurf: Kindesmisshandlung

Dem Arzt wird vorgeworfen, einst Kinder mit Medikamenten ruhig gestellt zu haben. Zu den Opfern gehören die Schwestern Eileen und Kirsten Overkamp (Meira Durand und Bineta Hansen). Sie sind bis heute voller Hass auf den Arzt. Marie Brand und Jürgen Simmel versuchen, die Zusammenhänge zu entwirren. Da wird Jakobi von Unbekannten entführt.

Ganz nebenbei hat Simmel eine nicht ganz einfache Privatangelegenheit zu klären - seine Suche nach dauerhaftem Liebesglück zieht sich durch die Krimireihe wie die Suche nach einem Täter. Der Kommissar wird von Sean, dem Sohn seiner Freundin Berit (Josephin Busch), ablehnt. Das stellt die Beziehung der beiden auf die Probe. Marie Brand hat ein offenes Ohr für ihren Kollegen - wirklich Hoffnung auf ein Happy End für Simmel scheint sie aber nicht zu haben.

Die Folge „Marie Brand und die verlorenen Kinder“ ist solide, wenn auch nicht hochspannende Krimiunterhaltung. Das ZDF zeigt den Film am Mittwoch, 7. Januar, um 20.15 Uhr. Online ist er bereits im ZDF-Streamingportal abrufbar.