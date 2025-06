Das dramatische Geschehen an einer Schule in Graz ist für Medien ein Topthema. Die großen Sender ändern ihr Abendprogramm.

Nach dem Amoklauf an einer Schule in Österreich haben die großen Fernsehsender ihr heutiges Abendprogramm geändert und zeigen Sondersendungen.

Das Erste nimmt laut ARD-Angaben um 20.15 Uhr einen Brennpunkt zu dem Verbrechen mit mindestens neun Todesopfern ins Programm. Details standen zunächst nicht fest.

Das Zweite strahlt im Anschluss an die 19.00-Uhr-„heute“-Ausgabe ab 19.20 Uhr ein 15-minütiges „ZDF spezial“ mit dem Titel „Amoklauf in Graz“ aus. Antje Pieper moderiert.

RTL zeigt heute um 20.15 Uhr ein „RTL Aktuell Spezial“ mit dem Titel „Amoklauf an Schule – Österreich unter Schock“. Die Moderation hat Christopher Wittich.

An einer Schule in Graz waren am Dienstag Schüsse gefallen. Ein 21-Jähriger tötete an seiner ehemaligen Schule neun Menschen und sich selbst. Es gebe sechs weibliche und drei männliche Todesopfer, sagte Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) wenige Stunden nach der Tat. Neben den Toten gibt es laut Karner zwölf Verletzte, manche davon schwer.

Zu dem Motiv des 21-jährigen Österreichers gab es zunächst keine Angaben. Man wisse, dass er die Schule nicht abgeschlossen habe.