Köln - Rockmusiker Peter Maffay (74) wird einen Gastauftritt in der Vox-Sendung „Sing meinen Song - Das Tauschkonzert“ haben. Das teilte der Sender der RTL Group am Dienstag mit. „Erstmals in der Geschichte wird ein Special Guest mit nach Südafrika reisen und für einen Abend in das Tauschkonzert eintauchen.“ Die elfte Staffel der Sendung startet im Frühjahr. Ein konkreter Starttag ist noch nicht bekannt.

In der Sendung interpretieren Gastgeber Johannes Oerding und andere Musikerinnen und Musiker die Songs der jeweils anderen neu. Dieses Mal sind unter anderem Juli-Frontfrau Eva Briegel, Joy Denalane, Eko Fresh und der Singer-Songwriter Tim Bendzko dabei.

Oerding (42) habe Maffay eingeladen. „Ich hatte als Gastgeber und Teilnehmer von "Sing meinen Song" schon vier Mal die Ehre, einen Tauschabend mit meinen Songs zu erleben. Dieses Privileg trete ich in diesem Jahr an meinen guten Freund Peter Maffay ab. Ich darf durch seinen Abend führen und gemeinsam interpretieren wir seine größten Songs neu.“

„Das wird eine Premiere für mich und ich freue mich, dass sie mich für einen Abend auf ihre musikalische Reise mitnehmen“, wurde Maffay zitiert.