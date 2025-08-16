Eine 13-Jährige soll in einer psychiatrischen Klinik in Paderborn eine Betreuerin mit einem spitzen Gegenstand verletzt haben. Die Frau schwebt laut Polizei in Lebensgefahr.

In Paderborn soll eine 13-Jährige ihre Betreuerin in einer Klinik angegriffen haben. (Symbolbild)

Paderborn - In einer psychiatrischen Klinik in Paderborn soll eine 13-jährige Patientin eine Betreuerin mit einem spitzen Gegenstand angegriffen und lebensgefährlich verletzt haben. Wie die Polizei in Bielefeld und die Staatsanwaltschaft Paderborn gemeinsam mitteilten, soll sich der Angriff auf die 24-Jährige am Samstagvormittag während des Kochens in der Küche ereignet haben.

Das Opfer wurde vor Ort zunächst notärztlich versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Die 13-Jährige, die sich aufgrund eines Unterbringungsbeschlusses in der Einrichtung befindet, wurde in Gewahrsam genommen. Strafprozessuale Maßnahmen wie Untersuchungshaft kommen wegen ihres jungen Alters nicht in Betracht.

Nach Angaben der Ermittler bestand für die Jugendliche wegen einer möglichen Fremdgefährdung eine engmaschige Überwachung durch einen Sicherheitsdienst. Das Motiv sei bislang unklar, auch eine politische Motivation werde geprüft. Für die Allgemeinheit habe keine Gefahr bestanden.

Die Mordkommission der Polizei Bielefeld hat die Ermittlungen übernommen.