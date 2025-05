Die RTL-Tanzshow beschert der Taschentuch-Industrie erhöhte Nachfrage: Weil es in der Show um besondere Momente und Menschen aus dem eigenen Leben geht, werden viele Promis äußerst emotional.

Promis verwandeln „Let's Dance“ in ein Tränen-Meer

Köln - Die „Let's Dance“-Promis haben in der neuesten Ausgabe der RTL-Tanzshow nicht nur filigrane Schritte, sondern auch viele Tränen gezeigt. Thema der Choreographien am Freitagabend waren „Magic Moments“ - also Momente und Menschen aus der ganz persönlichen Lebensgeschichte. Es wurde sehr schnell sehr emotional.

Tränenreich ging es etwa bei Schauspielerin Christine Neubauer zu, die ihren Tanz ihrem verstorbenen Vater widmete. Sie hielt vor dem Auftritt ein Plädoyer dafür, Menschen unbedingt zu Lebzeiten die Gefühle zu offenbaren - ihr sei das glücklicherweise noch gelungen. „Was nützen die Blumen am Grab?“, fragte Neubauer. „Wichtig ist es doch: Wenn der Mensch da ist, dass man ihm sagt: Ich liebe dich.“ Zudem verriet sie, dass sie ein Original-Shirt ihres sportbegeisterten Vaters als Glücksbringer bei „Let's Dance“ dabei habe. Nach dem Tanz umarmte sie weinend ihre Mutter.

„Ich liebe dich“

Ähnlich emotional zeigte sich Podcasterin selfiesandra, die ihren Tanz ihrer Mutter widmete. „Diesen Tanz schenke ich nur dir, Mama“, sagte sie, bevor es losging. Und fügte in die Stille des Studios hinzu: „Ich liebe dich.“

Diego Pooth, Sohn der Moderatorin Verona Pooth, wurde ebenfalls von den Gefühlen übermannt. Auch bei ihm ging es um ein Familienmitglied - seinen verstorbenen Großvater, zu dem er eine besonders innige Beziehung hatte. Als er von ihm sprach, musste er mehrmals abbrechen. „Ich wollte immer sein wie er, als kleines Kind“, sagte er. Sein Tod beschäftige ihn immer noch. Er habe sich leider nicht mehr richtig verabschieden können. „Das war, glaube ich, das Schlimmste, was mir in meinem Leben bis jetzt passiert ist.“

Auch die Choreographie war eine Familienangelegenheit der Pooths: Vater Franjo und Bruder Rocco wirkten als Statisten auf der Bühne mit.

Die Tränen würden für ein Becken reichen

Moderator Daniel Hartwich stellte zu recht fest: „Was für eine Sendung. Mit den ganzen Tränen könnten wir dem Taliso ein Schwimmbecken füllen heute.“ Taliso Engel, ein anderer Promi-Kandidat in der Show, ist Schwimmer.