263 Folgen lang bewertete Reiner Calmund am Jury-Pult von "Grill den Henssler" und der der "Kocharena" kulinarische Gerichte. Im MDR-"Riverboat" sprach er nun über seinen emotionalen Abschied von der Vox-Show – und gab Steffen Henssler einen liebevollen Seitenhieb.

Bei seinem emotionalen Abschied beim Sommer-Special von "Grill den Henssler" in Magdeburg bekam Reiner Calmund eine Urkunde für "den Weltrekord für die längste Zeit als Juror in TV-Kochshows" überreicht.

Leipzig/Magdeburg. – Reiner "Calli" Calmund ist eine absolute Kultfigur. Im MDR-"Riverboat" sprach der 76-jährige ehemalige Fußball-Manager und Juror nun über seine tränenreiche Abschiedsshow bei "Grill den Henssler" in Magdeburg, seine Beweggründe dafür, die Schürze an den Nagel zu hängen, und TV-Koch Steffen Henssler.

Steffen Henssler mit lustiger Nachricht für Reiner Calmund im MDR-"Riverboat"

Henssler kam im MDR-"Riverboat" selbst zu Wort, schickte eine lustige Nachricht an seinen jahrelangen Freund und Weggefährten. "Mensch Calli, wir hatten das doch besprochen. Du hast extra aufgehört, damit du mehr zu Hause bist und zur Ruhe kommst. Jetzt sitzt du schon wieder in einer Talkshow", imitierte Henssler den rheinischen Dialekt des 76-Jährigen.

"Ich glaube, bei dir ist nie 'Aus, Schluss, Nikolaus'. Ich hoffe, es geht dir gut, mach dir einen schönen Abend beim Riverboat und hoffentlich sehen wir uns bald wieder, dein kleiner Drecksack", witzelte der 52-jährige Henssler und vergab sogar noch einen Abschieds-Knutscher.

Steffen Henssler (links) und Reiner Calmund sind langjährige Freunde und Weggefährten. Ganze 18 Jahre standen sie für Koch-Shows gemeinsam vor der Kamera. Foto: RTL / Markus Hertrich

Reiner Calmund, der Henssler gerne mal "Dreckssack" bezeichnete, ließ das natürlich nicht kalt. Die beiden standen ganze 18 Jahre für "Grill den Henssler" und den Vorgänger "Kocharena" vor der Kamera.

"Er ist einer der schnellsten Köche", adelte Calli den TV-Star. "Es gibt keine Maschine, die so abgeht wie die Feuerwehr." Natürlich konnte sich der 76-Jährige auch einen kleinen Seitenhieb nicht verkneifen: "Er kann definitiv nicht verlieren. Wenn er verliert, wird er ärgerlich, hässlich, bösartig."

Reiner Calmund bezeichnet Riverboat-Moderatorin Kim Fisher als "kleines Luder"

Auch Riverboat-Moderatorin Kim Fisher war bereits zweimal zu Gast in der Hensslers-Kochshow. "Du kleines Luder hast ganz schön gekocht, vor allem in meiner Abteilung, wo ich mich so wohlfühle, bei den Leckerchen im Dessert", brachte Calmund das ganz Studio zum Lachen. "Du bist schon eine kleine Verführerin, hast früher mit allen Tricks gearbeitet."

Doch die Zeiten von Calmund als Juror sind vorbei. Davon, dass sein Aus bei "Grill den Henssler" mit seinem Schwächeanfall bei den Dreharbeiten zur Show im vergangenen Dezember etwas zu tun hat, wollte Calli jedoch nichts wissen.

Ein letztes Mal am Jury-Pult: Reiner Calmund bekam für seine große "Grill den Henssler"-Abschiedsshow einen waschechten Thron spendiert. Foto: RTL / Markus Hertrich

Ihm sei damals lediglich schlecht geworden, weswegen ein Rettungswagen gekommen sei und ihn zur Sicherheit in eine Klinik gebrachte habe. "Ich bin ja abends noch aus dem Krankenhaus raus", erzählte er im Riverboat-Talk.

Bei einer nachfolgenden Untersuchung wurde damals ein Engpass in der Calmunds Herzkammer festgestellt. "Das ist natürlich ein Alarmsignal." Um die Gefäße freizuhalten, setzten Ärzte ihm einen Stent.

Für Calmund stehe seine Gesundheit an erster Stelle – auch zuliebe von Frau Sylvia und seiner 15-jährigen Tochter Nicha. "Ich genieße das wie ein ganz junger Vater. Meine Frau ist zufrieden, meine kleine Tochter ist mit dem alten Papa zufrieden, das ist doch wunderschön."

Reiner Calmund plant Deutschland-Tour trotz Aus bei "Grill den Henssler"

Obwohl Reiner Calmund seine Arbeit als Juror bei "Grill den Henssler" niedergelegt hat, bedeutet das nicht sein TV-Aus. Der 76-Jährige ist weiterhin gerne in Talkshows aktiv. Zusätzlich geht Calli im kommenden Jahr auf große Tour.

Unter dem Titel "Ein runder Abend mit Fußball & Freunden" tourt Calmund bei 34 Terminen quer durch Deutschland, erzählt Fußball-Anekdoten und lädt die Zuschauer auf eine Reise voller Emotionen und Humor ein. Dabei ist er am 13. Mai auch zu Gast in der Grünen Zitadelle im Hundertwasserhaus in Magdeburg.