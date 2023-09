Mit den „Schlechtesten Filmen aller Zeiten“ hatte der TV-Sender Tele5 in den vergangenen Jahren einen Überraschungshit gelandet. Mehrmals im Jahr präsentierten Oliver Kalkofe und Peter Rütten am Freitagabend unter dem Titel „Schlefaz“ Filme, die besonders mies sind. Doch nun verkündeten beide das Aus der Reihe.

Magdeburg/DUR – Nach zehn Jahren und mehr als 100 Filmen stellt Tele5 die „Schlechtesten Filme aller Zeiten“ ein. Die als „Schlefaz“ bekannte Reihe war ab 2013 ein Überraschungserfolg des Spartensenders. Mehrfach im Jahr zeigten Oliver Kalkofe und Peter Rütten am späten Freitagabend absichtlich besonders miese Filme. Doch damit ist jetzt Schluss.

Oliver Kalkofe verkündet „Schlefaz“ aus auf Tele5

Via Facebook verkündete Kalkofe am Montag das Ende der Reihe. „Wir sind die Letzten und machen das Licht aus“, heißt es in einem gemeinsamen Statement der Moderatoren.

Tele5 zog den Stecker, um "den Fokus stärker auf rein fiktionale Film- und Serieninhalte sowie Sci-Fi" zu setzen. Kalkofe und Rütten kündigen an, dass sie einen „neuen Heimathafen“ für ihr „schmuckes Schlachtschiff“ suchen.

Tele5 teilte mit: „Wir bedanken uns herzlich bei Oliver Kalkofe, Peter Rütten und allen, die in den vergangenen elf Jahren an der Produktion der mehr als 160 schlechtesten Filme aller Zeiten beteiligt waren. Ihre Leidenschaft, ihr Elan, ihre Akribie und Liebe zum Format haben #SchleFaZ zu dem gemacht, was es heute ist: ein echter TV-Kult“, so Marion Rathmann, Programmchefin bei Warner Bros. Discovery Deutschland.

„Schlefaz“ auf Tele5: Oliver Kalkofe und Peter Rütten zeigen „Schlechteste Filme aller Zeiten“

In insgesamt elf Staffeln – die letzte läuft im Dezember mit vier Teilen sowie einem Abschieds-Special am Silvesterabend – wurden jede Menge Trash-Filme wie „Bierfest“, „Sharknado“ oder „Titanic 2“ gezeigt.

Indem Rütten und Kalkofe die Filme besprachen und auch rund um die Werbepausen immer wieder kostümiert und mit „kreativem Wahnsinn“ einordneten, gewann die TV-Reihe schnell zahlreiche Fans. Die müssen nun aber länger auf neuen „Scheißfilm-Nachschub“ warten als gedacht.