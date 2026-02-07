Diese fünf Spielfilme erzählen die spannenden Geschichten von Sportlern, die bei Olympischen Winterspielen auf die eine oder andere Weise Geschichte geschrieben haben. Ein Streamingtipp für Sportfans.

Hinter großen sportlichen Erfolgen steht viel harte Arbeit - aber manchmal auch noch eine besondere Geschichte. Die Geschichte der deutschen Eiskunstläuferin Katarina Witt wurde mit Lavinia Nowak in der Hauptrolle verfilmt.

Berlin - Für alle, die vom Wintersport derzeit nicht genug bekommen können, und für jene, die zwar keine stundenlangen Wettkämpfe, aber Storys über Siegeswille, bewundernswerte Motivation und Herzblut lieben: Diese Spielfilme über Helden des Wintersports und ihre olympische Geschichte gibt es derzeit im Angebot der Streaming-Plattformen. Darunter ist ein oscar-gekröntes Eislauf-Drama und die Geschichte über eine Mannschaft, die das Unmögliche schafft - alles basierend auf wahren Begebenheiten.

„Kati - Eine Kür, die bleibt“

Die deutsche Eiskunstläuferin Katarina Witt hat schon zwei Olympiasiege für die DDR errungen, aber ihre Teilnahme an den Spielen 1994 in Lillehammer für das vereinte Deutschland verlangt ihr viel mehr ab - auch die Auseinandersetzung mit ihrem Leben in der DDR. Dieser besondere Teil der Lebensgeschichte einer der großen deutschen Sportlerinnen wurde 2024 für das ZDF verfilmt. Die porträtierte Kati Witt war eingebunden in die Dreharbeiten, sie beriet Hauptdarstellerin Lavinia Nowak bei der Erarbeitung ihrer Rolle.

Der Film „Kati - Eine Kür, die bleibt“ ist im ZDF-Streamingportal kostenlos verfügbar.

„Eddie the Eagle - Alles ist möglich“

Der gelernte Dachdecker Michael Edwards ist seit der Kindheit komplett eingenommen von der olympischen Idee. Nicht gerade mit einem Sporttalent gesegnet, beginnt er, eine Schnapsidee umzusetzen: Er versucht sich ausgerechnet im Extremsport Skispringen - einer Sportart, die in den 80er Jahren in England de facto nicht existierte. Er gerät an einen Ex-Athleten, gespielt von Hugh Jackman, der ihn zum passablen Springer ausbildet.

Die Sportkomödie basiert auf einer wahren Begebenheit - daher lässt sich schon mal verraten, „Eddie the Eagle's“ Traum wurde bei den Winterspielen 1988 in Calgary nicht nur wahr. Eddie wurde auch zum Publikumsliebling.

Etwa bei Sky für ab rund vier Euro zum Leihen oder Kaufen verfügbar.

„Miracle - Das Wunder von Lake Placid“

Das Spiel hatte alle Zutaten für ein hochemotionales Sportdrama: Es ist zur Zeit des Kalten Kriegs, 1980 finden die Olympischen Winterspiele in Lake Placid in den USA statt. Das amerikanische Team steht bei den Heimspielen ausgerechnet gegen die UdSSR in deren Lieblingssportart im Finale um die Goldmedaille - und die Russen gelten im Eishockey zu der Zeit als unbezwingbar.

Nur sieben Monate vorher war das US-Team alles andere als ein Final-Favorit: Es ist eine zusammengewürfelte Truppe aus unerfahrenen Collegespielern, doch Trainer Herb Brooks, gespielt von Kurt Russell, hat eine Vision. Der Sportfilm von 2004 beschreibt den emotionalen und fordernden Weg des US-Teams bis zu dem historischen Sieg - auch bekannt als das „Miracle on Ice“ (Wunder auf dem Eis). Bei Disney+ im Abo enthalten, bei weiteren Anbietern ab rund vier Euro zum Leihen.

Wer mehr zu dem Sportereignis erfahren will, bei Netflix gibt es dazu eine neue Dokumentation „Miracle: Das Eishockeywunder von 1980“.

„I, Tonya“

Dieses Bild hat 1994 viele Wintersport-Fans bewegt: Eine junge

Frau in einem engen weißen Kleid sitzt weinend auf dem Boden und hält

sich das Knie. Sie schreit um Hilfe, fragt auf Englisch alle um sie herum kreischend nach dem Warum: „Why?“. Das Bein der Eiskunstläuferin Nancy

Kerrigan wurde mit einer Eisenstange zertrümmert - im Jahr der Olympischen Winterspiele.

Später stellte sich heraus, wer mutmaßlich hinter diesem Anschlag steckte: Tonya Harding, Teamkollegin und Widersacherin der glorifizierten Kerrigan. Harding wurde für die Beteiligung an dem Attentat unter anderem zu drei Jahren auf Bewährung verurteilt und wurde vom US-Eiskunstlaufverband lebenslang gesperrt.

Die vielfach ausgezeichnete Dramasatire „I, Tonya“ von 2017 rollt den Sportskandal wieder auf - und erzählt die Lebensgeschichte von Harding. Hauptdarstellerin Margot Robbie wurde dafür für den Oscar nominiert. Allison Janney bekam den wichtigsten Schauspielpreis als beste Nebendarstellerin für die Rolle der missbräuchlichen Mutter.

In der ZDF-Plattform verfügbar und bei HBO Max im Abo enthalten, bei weiteren Streaminganbietern für ab rund vier Euro zum Leihen oder Kaufen.

„Cool Runnings - Dabei sein ist alles“

Einmal dabei sein - das zählt am Ende auch! Ein jamaikanischer Sprinter will unbedingt in die Fußstapfen seines Vaters treten und bei den Olympischen Sommerspielen die Goldmedaille im 100-Meter-Lauf gewinnen. Doch er schafft es nicht, sich zu qualifizieren - also sattelt er um. Er und seine Freunde aus der stets warmen Karibik wollen kurzerhand Bobfahrer werden und im Wintersport antreten - ohne die geringste Ahnung davon zu haben, wie Schnee sich überhaupt anfühlt.

Die rührende Sportkomödie „Cool Runnings“ zeigt eine fast wahre Geschichte - immerhin schaffte es 1988 eine jamaikanische Bob-Mannschaft zum ersten Mal, sich für die Olympischen Winterspiele zu qualifizieren.

Bei Disney+ im Abo enthalten, bei weiteren Anbietern für rund vier Euro zum Leihen oder Kaufen verfügbar.