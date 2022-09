Star-Besetzung um Emma Stone für neuen Lanthimos-Film

Los Angeles - Der griechische Regisseur Yorgos Lanthimos (49, „The Favourite – Intrigen und Irrsinn“) hat für sein neues Projekt eine Star-Besetzung gewinnen können.

Neben Oscar-Preisträgerin Emma Stone (33, „La La Land“) sind Willem Dafoe (67, „Nightmare Alley“), Jesse Plemons (34, „The Power of the Dog“) und Margaret Qualley (27, „Once Upon a Time in Hollywood“) bei dem Film „And“ an Bord, wie das Studio Searchlight Pictures bekanntgab.

„Variety“ zufolge sollen die Dreharbeiten im Oktober in New Orleans beginnen. Der Inhalt des Films ist noch unter Verschluss.

Stone drehte schon mehrere Male mit Lanthimos, darunter die schrille Sittenkomödie „The Favourite – Intrigen und Irrsinn“, die 2019 für zehn Oscars nominiert war und Hauptdarstellerin Olivia Colman - als übellaunige Queen Anne - die Trophäe einbrachte. „The Favourite“ war mit acht Preisen der große Gewinner beim Europäischen Filmpreis. Für den Psycho-Thriller „The Killing of a Sacred Deer“ (2017) konnte Lanthimos zuvor Stars wie Nicole Kidman und Colin Farrell gewinnen.