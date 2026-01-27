Seit knapp 20 Jahren ist Tim Mälzer das Gesicht von Vox. Nun spricht der TV-Koch offen über ein mögliches Aus seiner Vox-Sendung "Kitchen Impossible". Was der Stellenabbau von RTL damit zu tun hat.

"Dann höre ich auf"! Tim Mälzer droht mit Aus von "Kitchen Impossible"

TV-Koch Tim Mälzer ist seit knapp 20 Jahren ein Gesicht von Vox. Wegen der zuletzt angekündigten Sparmaßnahmen von RTL zeigt er sich jetzt besorgt.

Hamburg/DUR. – Wegen Umstrukturierungen des Programms von RTL ist es zum Jahresbeginn zu einer Entlassungswelle bei dem Sender gekommen. Mehr als 600 Mitarbeiter sind betroffen, etliche Sendungen stehen vor dem Aus.

Lesen Sie auch: "Heute gefeiert, morgen gefeuert": Moderatoren äußern sich zu RTL-Stellenabbau

Nun äußert sich TV-Koch Tim Mälzer und gibt einen Einblick auf die Auswirkungen der RTL-Maßnahmen auf seine Kochshow "Kitchen Impossible" auf Vox.

Tim Mälzer sieht RTL-Sparkurs kritisch

"Wir sollen einsparen, wir überlegen auch, intelligente Einsparungen zu machen", sagt Mälzer im Podcast "Hazel Thomas Hörerlebnis" den Gastgebern Hazel Brugger und Thomas Spitzer in der Sendung "Upps! - Die Pfannenshow mit Tim Mälzer". Laut dem 55-Jährigen dürfe man jedoch "nicht am Produkt" sparen, "weil, wenn das stattfindet, dann habe ich gesagt: Dann höre ich auf."

Lesen Sie auch: Aus für "Gala": So emotional hat sich Moderatorin Annika Lau verabschiedet

Seit knapp zehn Jahren tritt der Hamburger Gastronom in seiner Vox-Sendung "Kitchen Impossible" im Kochduell gegen andere Köche an. Die Geldsparmaßnahmen von RTL sehe er kritisch und habe "noch nie beobachtet, dass das irgendwo funktioniert hat. Außer du hast es vorher wirklich mit vollen Händen zum Fenster rausgeschmissen."

Vor einigen Jahren habe er in der Zeitschriftenbranche selbst miterlebt, wie im Zuge von Einsparungen "die ganzen Kreativen rausgeschmissen" worden seien.

"Es waren nur noch irgendwelche Sesselfurzer da, die viel höhere Gehälter hatten und irgendwelche Zahlen verwaltet haben, und irgendwann war der Inhalt weg, den man verwaltet hat", so der TV-Koch weiter. Er selbst befürchte ein ähnliches Schicksal für "Kitchen Impossible."

RTL mit drastischem Sparkurs

Der Kölner Privatsender RTL hatte zuletzt eine radikale Neuausrichtung angekündigt. Insgesamt wurden rund 600 Stellen gestrichen. Im Zuge der Umstrukturierung will der Privatsender vermehrt auf Künstliche Intelligenz und eine stärkere Digitalisierung setzen, um so der schwierigen Wirtschaftslage und dem Wandel im Medienmarkt entgegenzuwirken.