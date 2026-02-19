US-Schauspieler James Van Der Beek starb vor kurzem an Krebs. Seine Fans bekommen den früheren Teenie-Star jetzt noch einmal auf der Leinwand zu sehen - in einer ganz anderen Rolle.

Ein letztes Mal wird der Schauspieler James Van Der Beek in einem Film zu sehen sein. (Archivbild)

Berlin - Wenige Wochen nach seinem Tod wird James Van der Beek in einer seiner letzten Rollen auf der Leinwand zu sehen sein. Am 13. März kommt der Thriller „The Gates“ in die US-Kinos, wie es vom Studio Lionsgate heißt. Wie der kürzlich veröffentlichte Trailer verrät, wird Van der Beek in dem Streifen als düsterer Pastor zu sehen sein.

Van Der Beek starb vor einer Woche mit 48 Jahren. Im November 2024 hatte der sechsfache Vater eine Darmkrebserkrankung öffentlich gemacht. Die Hit-Serie „Dawson's Creek“ machte ihn in den 90er-Jahren über Nacht zum Teenie-Star.

Van Der Beek als Pastor Jacob

Im Thriller „The Gates“ geht es um drei Freunde, die in einer Wohnanlage ungewollt Zeugen eines Mordes werden. Van Der Beek als Pastor Jacob nimmt das Trio ins Visier. Um zu überleben, müssen sich die drei nicht nur ihm stellen, sondern auch der misstrauischen Nachbarschaft. Ob und wann der Film in den deutschen Kinos zu sehen sein wird, war zunächst nicht bekannt.