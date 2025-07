Im Mai 1992 wurde der sechsjährige Michael aus Sachsen-Anhalt entführt, missbraucht und ermordet. Die True-Crime-Doku "Letzte Ausfahrt Todesmoor" in der ARD beleuchtet nun den Fall von damals.

Kleine Jungs ermordet - Als der "Moormörder" in Sachsen-Anhalt sein Unwesen trieb

Stendal/Celle. - Im Frühjahr 1992 treibt ein Kindermörder im Norden Sachsen-Anhalts sein Unwesen. Ihm fallen zwei kleine, blonde Jungen im Alter von sechs und neun Jahren zum Opfer. Eine neue dreiteilige ARD-Doku-Serie mit dem Titel "Letzte Ausfahrt Todesmoor" befasst sich mit dem Fall und wirft einen Blick zurück auf die Geschichte des "Moormörders".

Diesen Namen gab die Presse dem Täter damals, da die Leichen beider Jungen bei Celle (Niedersachsen) in einer Gegend mit Mooren gefunden wurden.

Sechsjähriger aus der Altmark wird Opfer eines Serienmörders

Die Doku beginnt am 30. Mai 1992, dem Tag, als der sechsjährige Michael aus Sanne entführt wurde. Die erste heiße Spur war seinerzeit ein blauer Opel Kadett mit Celler Kennzeichen. In diesem habe sie den Jungen aus der Altmark gesehen, berichtete eine Frau, die sich bei der Kripo in Stendal meldete.

Bei den Ermittlungen zu dem Vermisstenfall erfuhren die Polizisten aus Sachsen-Anhalt von ihren niedersächsischen Kollegen, dass zwei Monate zuvor in Celle ein neunjähriger Junge unter ähnlichen Umständen entführt, dann missbraucht und getötet wurde.

Zu diesem Zeitpunkt gaben weder die Eltern noch die Ermittler die Hoffnung darauf auf, dass die Polizei Michael noch lebend finden kann.

Erneut wird ein kleiner Junge entführt

Doch die Hoffnung zerschlug sich bald: Im Juni 1992 wurde Michaels Leiche nur wenige Kilometer vom Fundort des anderen Opfers gefunden. Für die Polizisten stand fest, dass sie es mit einem gefährlichen Serienkiller zu tun hat.

Doch trotz Bildung einer Sonderkommission konnte zunächst kein Täter gefunden werden. Im Oktober 1992 wurde ein dritter, ebenfalls blonder Junge entführt.

Der siebenjährige Rafael war gerade auf dem Heimweg, als er von einem jungen Mann mit einem Messer bedroht und in ein Auto - wieder mit Celler Kennzeichen - gezerrt wurde.

"Moormörder" wird bei München festgenommen

Für den Jungen begann eine Fahrt ins Ungewisse, die beim Oktoberfest in München endete. Von dort rief der Entführer die Eltern des Jungen an und teilte ihnen mit, sie könnten ihr Kind wieder abholen.

Der Täter - der damals 25-jährige Thomas E. - wurde daraufhin festgenommen. Auf dem Weg in Richtung Celle gestand er seine Taten.

Wie sich später herausstellte, arbeitete Thomas E. als Kinderpflegehelfer und wurde als Kind selbst sexuell missbraucht.

Alle drei Folgen der True-Crime-Dokureihe gibt es in der ARD-Mediathek.