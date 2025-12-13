Vor rund einem Jahr hatten sich Hailey Steinfeld und NFL-Star Josh Allen verlobt. Jetzt zeigen sich beide in einem Video – das besonders auf den Bauch von Steinfeld abzielt.

New York - Die US-Schauspielerin Hailee Steinfeld (29) hat sich mit deutlich sichtbarem Babybauch präsentiert. Gemeinsam mit ihrem Verlobten, dem Football-Profi Josh Allen (29), veröffentlichte die Schauspielerin via Instagram ein Video, das die beiden im Schnee zeigt.

Sie halten sich an den Händen und küssen sich immer wieder – vor allem aber hebt Steinfeld immer wieder ihren Pullover hoch und beide zeigen auf die deutlich erkennbare Wölbung darunter. Zum Schluss des Videos küsst Allen den nackten Bauch von Steinfeld. Zahlreiche Stars und Fans kommentierten den Post mit Glückwünschen.

Steinfeld war als Teenager ein Nachwuchsstar in Hollywood. 2011 wurde sie für ihre Rolle in dem Western-Remake „True Grit“ für einen Oscar als beste Nebendarstellerin nominiert. Danach war sie in Filmen wie „Romeo und Julia“, „3 Days to Kill“, „Pitch Perfect 2“ und „Bumblebee“ zu sehen. Allen spielt in der NFL für das Team der Buffalo Bills. Die beiden haben sich vor rund einem Jahr verlobt.