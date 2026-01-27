Viele Jugendliche hassen Schulunterricht. Dass es auch anders geht, zeigt eine ZDF-Reportage.

Berlin - Türsteher könnte er sein, oder Laternenputzer. Das sagen jedenfalls die Leute auf der Straße, die er fragt. Reff (42) ist aber nichts davon und auch kein Bodybuilder - obgleich das optisch gut passen würde.

Nein, Reff ist seit zehn Jahren Lehrer für Ethik, Politik und Geografie an einer Berliner Brennpunktschule, wo mehr als 90 Prozent der Schüler einen Migrationshintergrund haben. Sie beteiligen sich lebhaft am Unterricht, fühlen sich wohl und sehen ihren Lehrer als „mitfühlend“ an, wie sie in der ZDF-Reportage „Ein Lehrer geht viral“ am Dienstag (27. Januar) um 22.15 Uhr erzählen.

Patenschaft für ein hoch zerbrechliches Hühnerei

Schon als Kind hat Reff (was ein Pseudonym ist) den Bären „Raffi“ gezeichnet, mit dem er seine Schüler in den unteren Klassen motivieren möchte und sehr spielerisch an den Lehrstoff herangeht, beispielsweise zum Thema Verantwortung. Nun prangt der Bär auf ausgeblasenen Hühnereiern, auf die die Schüler eine Woche lang aufpassen sollen. Auch das Führen eines Ei-Tagebuchs gehört dazu.

Videos aus dem Unterricht im Internet

Der Lehrer ist verheiratet und hat zwei erwachsene Kinder. Sein Privatleben schirmt er ab, so gut es geht. Zu Hause korrigiert Reff die Aufgaben seiner Schüler und stellt seine Videos aus dem Unterricht ins Internet. Ihm ist wichtig, dass die Schüler einen positiven Umgang mit den diversen Plattformen im Netz lernen - jenseits von Diskriminierung, Mobbing und Rassismus. Dreimal wöchentlich startet er einen Livestream, bekommt auch Spenden dafür, die er sammelt und an ärmere Kinder weitergibt.

Die Autorinnen Claudia Kock und Cordula Garrido legen eine Reportage vor, die einen ganz besonderen Menschen vorstellt. Sie beleuchten auch die anrührende Familiengeschichte des wirklich tollen Lehrers, der von seinen Schülern und der Schuldirektorin stark unterstützt wird. Vor allem aber zeigen sie, wie wichtig Respekt, Höflichkeit und Verständnis füreinander sind - und wie großartig es ist, das alles mit großer Leichtigkeit, Empathie, Haltung und einem Lächeln vorzuleben. So kann Schule einfach Spaß machen.