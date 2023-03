Für die Kölner wird das Finalturnier der Virtual Bundesliga Club Championship in FIFA 23 ein Heimspiel.

Köln - Das Teilnehmerfeld steht fest: Der 1. FC Köln und der FC Augsburg haben sich die letzten Tickets für das Finalturnier der Virtual Bundesliga Club Championship in FIFA 23 gesichert.

Für den Effzeh wird es ein Heimspiel, denn das Finalturnier findet erneut in der Kölner Strassenkicker Base statt. Dementsprechend motiviert gingen Tim „TheStrxngeR“ Katnawatos und Denis „Denis“ Müller in die Playoffs.

Gegen den Karlsruher SC setzten sie sich zunächst im Doppel durch (1:0), Denis machte bereits in der zweiten Partie den Sack zu (6:2).

Der 20-Jährige sei selbstbewusst in sein Spiel gegen Khalid „Khalid“ Gürel gegangen, verriet er im Interview der VBL: „Gegen Khalid habe ich in diesem Jahr ungefähr 40 Trainingsspiele gemacht, deshalb wusste ich auch, was auf mich zukommt.“

Ebenso selbstbewusst geht es für den Effzeh weiter: „Wenn du am Ende Meister werden willst, ist es eigentlich relativ egal, gegen wen du spielst“, sagte Denis vor der Auslosung über seine mögliche Wunschgruppe.

Im zweiten Spiel des Tages qualifizierte sich der FC Augsburg mit einem Sieg gegen den SV Werder Bremen (1:0; 2:1).